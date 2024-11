¿Gala Montes le robó sus lentes a una fan? Supuesto hurto genera confusión en redes

Gala Montes fue acusada de tomar sin permiso los lentes de sol de una fanática, lo que la sumergió en la polémica. No obstante la confusión que se generó alrededor de los hechos se aclaró gracias a la misma fanática, que salió a dar su versión de la historia.

Tras su paso por ‘La Casa de los Famosos México’, Gala Montes se ganó el corazón de la audiencia, pues esa fue la razón que la llevó a ocupar el tercer lugar del reality. Su personalidad generó simpatía entre los televidentes, ya que fue la única en levantar la voz ante las ofensas de Adrián Marcelo.

De esta manera, sus números en redes sociales aumentaron considerablemente, además se hizo de un fandom sólido que ha puesto su nombre en tendencia nacional en redes sociales en diversas ocasiones.

Fanática regala lentes carísimos a Gala Montes

La intérprete de ‘Tacara’ lució unos lentes de sol en varias de sus historias en Instagram, no obstante, un medio puso en duda el origen de estos e incluso se insinuó que la actriz los había tomado sin permiso de una de sus fans.

Fue así que la exhabitante de LCDLFM se dirigió a sus redes sociales para dar explicaciones: “Les platico que ayer una fan me dio sus lentes, entonces ahorita fui a una tienda y me los encontré en la tienda y dije ‘A la ma…’, yo pensé que eran de estos lentes normales de 100 pesos, una cosa así, y ahorita y vi y (dije) ‘ah caray, ¿Por qué me los das?’”

Incluso se mostró dispuesta a devolver los lentes: “¿Dónde te los entrego? Te los voy a cuidar, aquí están bien cuidados”.

Cami, nombre de la seguidora en cuestión, hizo un video explicando la situación: “Yo le regalé los lentes, como lo dije en mi video claramente, nada más que este sitio de noticias no sé de dónde lo sacó”, e incluso por medio de un post en X, le comentó a Gala que le faltó llevarse el estuche.