“Tomamos shots”, implicado en muerte de Liam Payne rompe el silencio y dice que pasó “algo íntimo” entre ellos

La muerte de Liam Payne sigue dando de qué hablar y es que aunque ya se va a cumplir un mes del trágico suceso en el que cayó del tercer piso del hotel en el que se encontraba en Argentina, siguen saliendo detalles de su muerte.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina descartó la hipótesis de suicidio y existen tres implicados en el caso, pues aseguran que no presentó reflejos de “autopreservación” al momento de la caída, por lo que el cantante no estaba consciente.

Braian Nahuel Paiz de 24 años, Rogelio Luis Nores de 36 años y Ezequiel David Pereyra de 21 años son tres de los imputados en el caso, por presuntos delitos de abandono de persona seguido de muerte, además de suministro y facilitación de estupefacientes.

Sin embargo, los tres están en libertad, y uno de ellos rompió el silencio e hizo una confesión que sorprendió a todos.

“Pasó algo íntimo”, implicado en caso Lyam Payne rompe el silencio y hace sorprendente confesión

Durante una reciente entrevista con el canal Telefé, Braian Nahuel Paiz, quien es camarero y trabaja en un lujoso restaurante de Puerto Madero, hizo unas sorprendentes revelaciones de Liam Payne.

El joven de 24 años, quien conoció al cantante cuando fue a cenar al restaurante en el que trabaja con su novia, y es acusado de haberle suministrado droga al ex One Direction, negó haberlo hecho, y aseguró que tuvieron un encuentro.

“La realidad es que no le suministré drogas a Liam. Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”, dijo.

Y aseguró que el cantante le pidió su contacto, por lo que él le dio su Instagram y supuestamente le envió mensajes porque quería drogarse y además, según Paiz, fue al hotel donde se encontraba Liam y compartió tiempo con él.

“Yo me subí al hotel y charlamos. Me mostró la música. Nos tomamos unos shots de whisky. Ahí nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Me quedé toda la noche”, aseguró sobre la noche del 13 de octubre.

Y aseguró que no vio a Liam en mal estado. “Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína que está en esas fotos que se filtraron en redes. La separaba, no sé qué hacía, la limpiaba, eso era cada vez menos, y la fumaba. No le dije nada porque no lo vi mal, lo vi normal, bien”, destacó.

Y también dejó claro que el cantante fue muy amable con él y hasta le quiso dar dinero y ropa. “En ningún momento fue agresivo, me trató muy bien, fue muy dulce. Me preguntaba si yo estaba bien. Él parecía que siempre quería pagar todo el tiempo quería pagar y yo nunca le acepté nada. Y cuando me fui quería darme una ropa para que me lleve, para que sepan que estuvo con él, yo no la acepté, la dejé atrás de la tele”, pero le sorprendió que se mostraba asustado.

“Creo que lo dejaron solo. Él me envió una ubicación que no era del hotel. Por lo que se ve en la foto, como que le sacaron el chip. Él estaba asustado. Cuando yo me voy se quedó sentado en el inodoro, mirando al frente. Tenía miedo. No sé de qué tenía miedo, yo no entendía y, a la vez, entendía que algo raro estaba pasando” , remarcó.

Sin embargo, en redes no creen en lo que dice, pues aseguran que solo se está aprovechando para tener fama y “salvarse”.

“Paso algo intimoooo??? Así no más...??? No me jodas!!!”, “quién va a creer eso por Dios”, “que vergüenza que este hombre hable de alguien que ya no está para defenderse”, “está mintiendo, se nota en sus expresiones”, “no creo esta historia”, “ni quien le crea”, “entre las locuras que dice y su cara no le creo nada”, y “Dios te perdone por difamar a alguien que ya no está”, fueron algunos de los comentarios en redes.