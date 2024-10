Además de su muerte, novia de Liam Payne se sentiría culpable y estaría devastada por esta razón

La novia del cantante no está pasando por un fácil momento

Hace más de una semana que falleció el cantante británico Liam Payne y muchos lo siguen llorando, entre ellos, sus fans, su familia, y su novia, Kate Cassidy.

El joven murió de 31 años tras caer de un tercer piso del hotel en el que se encontraba en Argentina, esto luego de haber consumido sustancias tóxicas.

Hace una semana la novia del cantante le dedicó unas emotivas palabras a quien dejó saber que es su “ángel”, y dio detalles de su relación, asegurando incluso que se iban a casar tras casi dos años de relación.

Además de su muerte, este es la razón que tendría devastada a Kate Cassidy, novia de Liam Payne

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, se mostró destrozada a través de las redes y escribió “no sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado en formas que no puedo expresar con palabras. Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí”.

Y parece que realmente la joven está destrozada, no solo por haber perdido al amor de su vida, sino que se siente culpable por haberse ido de Argentina y dejarlo solo.

Y es que el ex One Direction y su novia estaban en este país para asistir al concierto de su excompañero y amigo Niall Horan, pero se quedaron más de lo que tenían planeado, por lo que ella decidió regresar a Miami y justo después, él falleció.

Una fuente le dijo a la revista Us Weekly que la modelo se siente “devastada y extremadamente desconsolada”, por haberse ido antes de tiempo.

“Esta última semana ha sido una pesadilla para ella y todavía está en estado de shock. Todavía no se ha dado cuenta. Kate y Liam tenían una relación sólida y ella se siente inmensamente culpable por haberse ido de Argentina antes de tiempo y haberlo dejado solo”, dijo la fuente.

Y no solo está el hecho que ella se sienta culpable, sino que los fans de Liam también la han atacado a través de las redes y le reprochan que se haya ido y lo haya dejado solo, haciéndola sentir aún peor.

Liam Payne La novia del cantante explicó qué significa el número 444 (@kateecass/Instagram)

Hace unos días la joven fue captada sin maquillaje en la calle, y se veía muy mal y triste, dejando ver que su dolor por la muerte de Liam es real y que ella lo amaba.

La joven también le dedicó unas hermosas palabras a su novio y le dijo “eres tan increíblemente amado. Eres, porque no puedo decir fuiste: mi mejor amigo, el amor de mi vida y todos los que tocaste se sintieron igual de especiales, como lo hice yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación por la que entrabas. Nada de esto parece real y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí”.