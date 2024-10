Novia de Liam Payne hace impactante revelación de su relación y explica qué significa el ‘444′

Los fans, familiares y amigos de Liam Payne siguen llorando su muerte y a través de las redes sus seres queridos le siguen dedicando mensajes de amor al famoso cantante.

Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina desde hacía varios días.

Sus exnovias, hermana, padres, amigos y su novia se han dirigido a las redes para dedicarle mensajes de amor al ex One Direction, y recientemente, su novia Kate Cassidy sorprendió con una revelación.

Novia de Liam Payne hace impactante revelación y explica qué significa el ‘444′

Kate Caassidy, quien tuvo una relación con Liam Payne por dos años, recurrió a sus redes para compartir algunos de sus momentos más memorables con el cantante.

“No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado en formas que no puedo expresar con palabras. Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí”, dijo Cassidy.

Y también le dijo a Liam “eres tan increíblemente amado. Eres, porque no puedo decir fuiste: mi mejor amigo, el amor de mi vida y todos los que tocaste se sintieron igual de especiales, como lo hice yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación por la que entrabas. Nada de esto parece real y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí”.

La modelo e influencer hizo una sorprendente revelación, pues dijo que se casarían el próximo año.

“Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444′. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya”, explicó.

Liam Payne La novia del cantante explicó qué significa el número 444 (@kateecass/Instagram)

Y también explicó qué significa el número 444, el número especial que compartía con Liam.