¿Se drogaron? Esto dijeron las trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne antes de su muerte y no les pagó

La muerte de Liam Payne dejó con el corazón destrozado a miles en el mundo y un gran vacío en el mundo del espectáculo tras su fatal accidente.

El exintegrante de One Direction, quien cayó del tercer piso del hotel en el que se encontraba en Argentina, tuvo un comportamiento extraño y violento horas antes de su muerte.

En su habitación del hotel en el que se quedaba de hecho, se consiguieron medicamentos de venta libre, suplementos energéticos y Clonazepam, un medicamento recetado contra la ansiedad, una botella de whisky, un mechero y un teléfono móvil.

Y mucho se habló también de dos supuestas mujeres que estaban discutiendo con el famoso en el hotel, que al parecer eran trabajadoras sexuales, y ellas han roto el silencio.

Esto dijeron las trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne antes de su muerte y que él no les pagó

Según reporta el medio Infobae, Luam Payne contrató a dos trabajadoras sexuales en Argentina a quienes buscó en el portal “Germidos”, y las contactó por WhatsApp.

El famoso les habría hecho una gran oferta de dinero que las dos mujeres, quienes son madres, no pudieron dejar pasar y dijeron que sí de inmediato.

Una tiene 27 años y la otra 30, y ambas tienen hijos y viven en zonas violentas y pobres de Argentina, además que tienen muchas deudas acumuladas, según contaron.

Algunos aseguran que el famoso les ofreció cinco mil dólares a las dos, pero no se ha podido confirmar y ellas tampoco han mencionado la cifra exacta.

Según cuentan las mujeres, el cantante las citó en su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur en la calle Costa Rica en Palermo, Buenos Aires.

“ Las mujeres no se conocían entre sí; para ingresar al hotel, debieron permitir que sus identificaciones sean fotografiadas en la recepción. Así, subieron por el ascensor poco después de las 11 AM del miércoles. El ex One Direction abrió la puerta, sonriente, calmo. Los tres conversaron y bebieron. Liam jugaba con una botella de scotch, mientras les ofrecía champagne a las mujeres. Una copa a medio beber quedó junto al televisor. Nadie tomó cocaína, al menos, según afirmaron las mujeres. Solo alcohol”, dice el portal Infobae.

Según contaron, luego de eso, ellas se fueron de la habitación y esperaron al cantante en el lobby, pero al ver que él no bajaba a pagarles hicieron un escándalo.

“ El encargado en la recepción llamó a la habitación una y otra vez. El ex One Direction jamás respondió. Las mujeres, hartas, se fueron sin cobrar”, dice el portal.

Esto ha sorprendido a fans e incluso a la propia novia del cantante, Kate Cassidy, quien según reveló una fuente cercana aseguró que estaba “devastada” al saber que el actor estuvo con estas dos mujeres antes de morir.