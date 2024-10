No solo tenía problemas con su ex: el duro golpe que recibió Liam Payne días antes de su muerte que lo destruyó

La muerte de Liam Payne dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo y aún muchos están procesando que el ex One Direction ya no está, tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina.

El famoso murió a causa de múltiples traumas que le provocaron hemorragias internas y externas tras caerse de un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, donde estuvo varios días.

Cada vez salen más detalles de su muerte y de los días previos y se han hecho público los problemas que el cantante tenía con su exnovia, Maya Henry.

Y es que la joven lo acusó de acosarla y hostigarla y le envió una carta de cese y desistimiento la semana pasada, además que esta semana había asegurado que él la contactaba con frecuencia, al igual que a su familia.

“Desde que rompimos, siempre me enviaba mensajes diciendo ‘Oh, no me siento bien’. Siempre jugaba con la muerte y decía: ‘Bueno, me voy a morir. No me siento bien’”, dijo Henry en un TikTok hace unos días.

No solo tenía problemas con su ex: el duro golpe que recibió Liam Payne días antes de su muerte

Ahora, se ha revelado que Liam Payne no solo tenía estos problemas legales con su ex, también estaba atravesando un duro golpe en su carrera.

Y es que según reveló una fuente al Daily Mail, el sello discográfico del cantante, Universal Music, lo había abandonado y despedido justo días antes de su muerte, porque su carrera “se estaba tambaleando”.

“El anticipo de Liam fue enorme y no lo recuperó. De todos los chicos de One Direction, Liam estaba en el camino equivocado musicalmente”, aseguró la fuente.

El segundo álbum del cantante quedó en suspenso luego que el sello discográfico, con quien Payne firmó en el 2016, cortara lazos con él.

Pero, esto no fue todo, y es que el mismo medio informó también que el equipo de publicidad del cantante había renunciado a principios de mes , por lo que sin duda su vida se estaba desplomando poco a poco.

A pesar de haberlo despedido, Universal Music publicó un homenaje al cantante en redes y escribió “estamos devastados por el trágico fallecimiento de Liam Payne. Su legado vivirá a través de su música y los incontables fans que inspiró y que lo adoraron. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Liam” y silenciaron los comentarios.

Por todo esto y más, muchos fans sospechan que Payne se lanzó del balcón y se quitó la vida, pues aunado a sus problemas de salud mental, eran muchas las dificultades con las que estaba lidiando en su vida.