Liam Payne advirtió sobre P. Diddy y nadie hizo caso: su “escalofriante” encuentro con el rapero que lo traumó

El pasado miércoles 16 de octubre el famoso cantante Liam Payne falleció tras caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina, aparentemente bajo efectos de las drogas.

Una llamada del dueño del hotel indicó que Payne estaba drogado y fuera de control, y además la Fiscalía informó que se estaban investigando las circunstancias del caso como una muerte dudosa “aunque todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”.

En su habitación se encontraron medicamentos de venta libre, suplementos energéticos y Clonazepam, un medicamento recetado contra la ansiedad, una botella de whisky, un mechero y un teléfono móvil.

El “terrible” encuentro que Liam Payne tuvo con P. Diddy: esta fue la escalofriante frase que dijo tras conocerlo

Ahora que Liam Payne murió ha resurgido una entrevista que dio el cantante donde hablaba sobre Sean Diddy Combs y el escalofriante encuentro que tuvo con él.

Fue en el 2017 cuando el ex One Direction reveló que tuvo un encuentro con Diddy en una fiesta llena de celebridades, que no le agradó para nada y fue muy incómodo e inquietante.

“Me acerqué a hablar con él y con Jay-Z, y cuando le estreché la mano, sonrió de una forma que me pareció malvada. Fue la risa más siniestra que he escuchado”, dijo Payne en ese entonces a la emisora KIIS FM.

El cantante pensó que sería un gran encuentro con Diddy y tenía muchas expectativas, pero aseguró que se “equivocó” y dijo que fue la experiencia “más desalentadora que he tenido con una celebridad”.

“ Pensé que sería fácil hablar con él en ese escenario. Fue la mano más larga de mi vida. Me quedé mirando a Diddy, preguntándome cuándo acabaría”, dijo después en el programa de Grahan Norton donde todos se rieron, algo que muchos lamentan, pues era una acusación muy seria.

Ahora, muchos aseguran que quizás si alguien le hubiera hecho caso a Liam, a lo que dijo, cuando lo dijo, Diddy no habría llegado tan lejos, pero nadie hizo nada.

“Increíble como Liam lo supo desde el principio sobre P Diddy y nadie hizo nada”, “como es que con esto que dijo Liam nadie hizo caso por Dios”, “que feo, pobre Liam siempre lo supo y lo advirtió”, “hay que hacer más caso a lo que dicen los famosos y no solo reírse de ello”, “que feo lo que vivió Liam con Diddy”, y “él hasta lo contó y nadie le paró”, fueron algunas de las reacciones en redes.