El sueño que nunca lo verá cumplir: La desgarradora última foto que Liam Payne compartió en redes de su hijo

Liam Payne falleció la tarde de este miércoles 16 de octubre, luego de sufrir una caída desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina.

Una llamada del dueño del hotel en el que se indicaba que Payne estaba drogado y fuera de control, y la Fiscalía indicó que “se están investigando las circunstancias del caso como una muerte dudosa, aunque todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”.

Además, se encontraron en su habitación medicamentos de venta libre, suplementos energéticos y Clonazepam, un medicamento recetado contra la ansiedad, una botella de whisky, un mechero y un teléfono móvil.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la gran pérdida de quien fuera integrante de la banda One Direction y tiene a todos devastados, especialmente a sus amigos, familiares, y a su hijo.

La desgarradora última foto que Liam Payne compartió en redes de su hijo

Liam Payne tuvo un hijo con la cantante Cheryl Cole en marzo de 2017, a quien llamaron Bear, pero un año después ellos se separaron.

El cantante solo tenía 23 años cuando se convirtió en papá, y aunque no fue fácil para él, siempre trató de ser el mejor padre y ejemplo para su hijo, a pesar de no vivir con él y no verlo siempre.

“Lo veo dos veces a la semana, a veces tres veces. Me aseguro de que tenga el 100 %, de no estar en mi teléfono o dando vueltas en otro lugar”, aseguró en el 2022.

Una de las últimas publicaciones en Instagram del cantante fue una foto de su hijo, que ha conmovido mucho, por el mensaje que dejó.

En la imagen, que compartió el 1 de marzo de este año, se ve a Bear de espaldas, mirando una valla en la que aparecía el cantante y escribió “Quiero estar un día en cartelera papi 🐻❤️”, lo que serían palabras que su hijo le habría dicho.

Esto ahora le ha roto el corazón a miles, pues este sueño que su hijo tenía y que quizás cumpla, ya Liam no lo podrá ver convertido en realidad.

“Estoy tan triste por Bear. Descansa en paz Liam. 💔🕊”, “dios mío esta publicación ahora me parte el corazón”, “Y ahora el pobre bebé perdió a su papá para siempre 😭😭😭”, “Como le explican que su padre ya no estara para verlo crecer 😞😭”, “Esto es tan difícil y triste de leer ahora 😢 un niño muy joven se fue sin padre 😞”, “Bear siempre tendrá tu legado y nuestro amor eterno Liam”, “Él te va a extrañar :( esto no puede ser”, y “Este pobre chico perdiendo a su padre a una edad tan temprana 😢😢”, fueron algunos de los comentarios en la imagen tras enterarse de la muerte de Liam.

Sin duda el cantante deja un gran vacío en la vida de quienes lo conocieron, de sus amigos, y sobre todo, de su familia, su hijo, su novia, pero le dejó un gran legado a su pequeño que quizás continúe cuando crezca.