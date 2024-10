“Estoy tan feliz”, Así fue el emotivo reencuentro de Liam Payne con Niall Horan en Argentina, antes de su muerte

El mundo de la música está de luto, luego que este miércoles 16 de octubre falleciera el cantante Liam Payne, tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina.

El cantante británico de 31 años, quien perteneció a la famosa banda One Direction estuvo unos días en Argentina, y según se ha revelado información del hotel en el que estaba, se encontraba en estado inconveniente, probablemente bajo los efectos de alcohol y droga.

Los servicios de emergencia fueron contactados cerca de las 5 de la tarde y fue hallado inconsciente en uno de los patios del hotel en Buenos Aires.

Esta noticia ha dejado devastada a miles de fans, al igual que sus compañeros, y justo con uno de ellos, Niall Horan, el cantante tuvo un especial encuentro días antes de su muerte.

Así fue el último reencuentro de Liam Payne y Niall Horan en Argentina, antes de su muerte

Liam Payne asistió al concierto de su compañero de banda y amigo, Niall Horan, en Buenos Aires, en el Movistar Arena y compartió videos y fotos en sus redes.

Fue a través de Snapchat, donde tanto el cantante como su novia, Kate Cassidy, compartieron videos en el que mostraban sus looks para ir al concierto y se veía a él con pantalón y chaqueta negra, y camiseta blanca.

Además, varios fans lo grabaron en el concierto y se veía muy feliz, bailando y cantando, e incluso él mismo se grabó interpretando el tema de Vaselina, ‘You’re The One That I Want’ , que pusieron en el estadio, antes que Niall saliera.

Por otra parte, Payne publicó “Listo para ver a Niall (Horan) actuar”, y luego escribió “Estoy tan feliz de poder ver a Niall en concierto. Qué hermoso espectáculo”.

Y luego, llegó a los bastidores para tomarse una foto con su amigo y escribió “reunidos” en la foto donde se ven uno al lado del otro, muy sonrientes y felices, dejando ver que se llevaban muy bien, y que estaban felices de verse.

Fue en agosto de 2015 que One Direction se separó, pero varios de ellos seguían viéndose y eran grandes amigos y Liam y Niall eran unos de ellos, pues eran grandes amigos y muy unidos.

Hasta los momentos ni Niall, ni Zayn, Louis, ni Harry se han pronunciado sobre la muerte de su excompañero, pero seguro están devastados como sus fans y todos quienes lo conocieron.