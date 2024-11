“¿Llevaron aceite de bebés?”, así fue la fiesta de cumpleaños de Leonardo DiCaprio que dicen que fue al estilo Diddy

Leonardo DiCaprio está cumpliendo 50 años este lunes 11 de noviembre, pero lo celebró por adelantado con una lujosa fiesta este fin de semana.

Fue en Los Ángeles donde el famoso actor festejó su cumpleaños en compañía de diferentes celebridades que han sido sus amigos por años.

“¿Al estilo Diddy?”, así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de Leonardo DiCaprio a la que asistieron celebridades

Brad Pitt y su novia Inés de Ramón, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton y Tobey Maguire, fueron algunas de las famosas celebridades que asistieron a la extravagante fiesta de cumpleaños de Leonardo DiCaprio este sábado.

En redes compararon esta fiesta con las que hacía Sean Diddy Combs, pues el actor y los famosos que asistieron a su celebración están implicados en el caso ya que asistían a las lujosas y polémicas “fiestas blancas”.

“Jajajaja ahora serán las fiestas de Dicaprio estilo diddy”, “Ya se imaginarán el tipo de fiesta😢”, “Y el diddy no pudo ir le llamo desde la cárcel”, “Y también pidió menores ???”, “¿Diddy fue invitado? Oh, espera verdad que está preso”, “¿Trajeron aceite de bebé?”, “todos los grandes amigos de Diddy, qué joyas”, “ya me imagino la fiesta que fue, que vergüenza”, “pobre Diddy está en la cárcel, así que a quién le van a cuidar su fiesta 😢”, y “A Diddy le gusta esto 😂”, fueron algunos de los comentarios en redes.

A través de TikTok circula un video en el que se ve a DiCaprio con sus amigos mientras le cantan “feliz cumpleaños” y todos iban vestidos de negro, aunque Paris llevaba un espectacular vestido de lentejuelas plateado y Katy lució un vestido satinado color crema.

El actor también estuvo acompañado por su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 26 años, con quien DiCaprio ha sido captado recientemente de paseos y viaje, la última vez fueron vistos en Roma, disfrutando de las vistas de “ciudad eterna” desde un balcón.