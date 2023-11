La deuda de por vida de Leonardo DiCaprio con Sharon Stone

ARCHIVO - Leonardo DiCaprio en el estreno mundial de "Don't Look Up" en Nueva York el 5 de diciembre de 2021. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP (Evan Agostini/Invision)

Las prominentes estrellas que hoy deslumbran en alfombras rojas y acumulan premios, alguna vez fueron novatos en la industria. Cada una, de alguna manera, tuvo que abrirse paso en el mundo del entretenimiento. Algunos contaron con ciertas ventajas, mientras que otros enfrentaron desafíos. Sin embargo, el comienzo del camino es una experiencia compartida por todos los actores y actrices.

Incluso Leonardo DiCaprio, una figura destacada en la actualidad, tuvo que dar sus primeros pasos llenos de incertidumbre. Y, de hecho, hubo un periodo en el que era prácticamente desconocido, un principiante al que no se le prestaba suficiente atención. En tales circunstancias, la ayuda de alguien resulta invaluable, y para el joven actor, apoyo que vino de la mano de Sharon Stone.

¿Qué hizo Sharon Stone por Leonardo DiCaprio?

Recientemente, el actor reveló a ‘E! News’ que ha expresado su agradecimiento a la actriz y productora en múltiples ocasiones por lo que hizo por él en 1995. Sucede que, DiCaprio se presentó a la audición para la película ‘Rápida y mortal’, dirigida por Sam Raimi. Aunque ya había obtenido una nominación al Oscar por su actuación en ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’, la cual se estrenó en 1993, seguía siendo prácticamente desconocido para gran parte de la industria cinematográfica.

TriStar Pictures, el estudio detrás de la película protagonizada por Sharon Stone, no consideró a DiCaprio como una elección acertada, pero la actriz, después de haberlo visto en las audiciones, no cedió en su apoyo.

“Ella dijo: ‘Hay dos actores con los que quiero trabajar’. Es increíble. Ella ha sido una verdadera triunfadora en el cine y siempre ofrece oportunidades a otras personas, así que estoy muy agradecido”, dijo el actor.

“Le he dado las gracias muchas veces. No sé si alguna vez le he enviado algún regalo, pero no puedo agradecerle lo suficiente”, afirmó.

Sharon Stone, sin duda, merece un agradecimiento eterno, ya que ella misma relató en su biografía ‘La belleza de vivir dos veces’ que asumió el costo total del salario de DiCaprio para persuadir al estudio de que lo contratara. Además, esta acción la hizo sentirse bien, ya que fue un impulso que la motivó a incursionar en el campo de la producción. Encontró propósito en apoyar a talentos que ella considera dignos de oportunidades laborales.

La nueva vocación de Sharon Stone y la continuación del ascenso de Leonardo DiCaprio han dejado huellas imborrables. En el mismo año, DiCaprio participó en películas como ‘Vidas al límite’ y ‘Diario de un rebelde’, pero fue ‘Titanic’ (1997) la que transformó su vida de manera irreversible. El joven actor encabezó la película dirigida por James Cameron junto a Kate Winslet, logrando un salto definitivo hacia la fama.