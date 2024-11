“Total hipocresía” Así celebró Cristy Nodal su cumpleaños ¿junto a su nuera Ángela Aguilar?

La buena relación de la madre de Christian Nodal y su nuera Ángela Aguilar fue puesta en dudas luego de las declaraciones y algunas conducta que la propia Cristy había tenido con ella y la propia Cazzu. Pero, todo eso quedó descartado cuando esta semana la matriarca celebró su cumpleaños y estaba feliz al lado de la hija de Pepe Aguilar.

PUBLICIDAD

Fueron varias las ocasiones en la que se pensó que había tensión entre ellas. El último episodio fue a inicios de octubre cuando Ángela cumplió 21 años, pero ella no la felicitó, ni mencionó en su día. Se ha especulado que los Aguilar estaría fúricos con Cristy porque ella publicaba en sus redes sociales fotos de su nieta con Cazzu, de acuerdo con un informante cercano a los Aguilar.

A esto se le sumó las declaraciones que hizo Cristy cuando su hijo fue hospitalizado de emergencia el 1 de octubre por una presunta infección estomacal. “Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla. Cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, escribió la madre del cantante en una clara indirecta a Pepe Aguilar, quien unos días atrás había sacado el tema “Cuídamela bien”, dedicado a su yerno.

También se dijo que la hermana de Nodal no toleraría a la “Princesa del regional mexicano” razón por la que estuvo ausente en el bautizo de su hijo, pese a que Nodal fue el padrino de su sobrino.

“Total hipocresía”, Cristy se llevaría genial con su nuera

La noche del 5 de noviembre la progenitora de Christian celebró por todo lo alto su cumpleaños. En la que la elegancia y la buena música no faltaron. En un principio se dijo que el intérprete de “De los besos que te di” no acudiría con Ángela, según “Chisme no like”, pero todo eso fue desmentido cuando la menor del clan Aguilar apareció regia en la fiesta.

Y como si eso fuera poco, también posó muy sonriente y cariñosa en la foto familiar, acabando con las especulaciones. La grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, reafirmó esto tras su análisis.

“Esta relación salió más fuerte que cualquier cosa a pesar de lo que ha pasado y se ha dicho. Ángela Aguilar con esto desmiente, con hechos, que no hay una gran relación con su suegra, que es la señora Cristy Nodal. Creo que a veces cuando alguien se opone mucho a una relación, a una de tus relaciones, más te vuelves necio en que tiene que funcionar, tal vez ese sea el caso”.

Y destacó: “Estos videos tienen dos cometidos, uno decir que se lleva bien Ángela Aguilar con su suegra, y el otro, decir que están pasando por un muy buen momento como pareja”.