“Tiene afán de ser blanca”, Beyoncé recrea looks de Pamela Anderson pero genera indignación

Beyoncé sorprendió a sus fans recientemente al convertirse en Pamela Anderson y recrear sus looks en un video musical que lleva por nombre Bodyguard.

La famosa llevó varios looks muy sexys inspirados en la actriz en un video que representa el primero en varios años, ya que el último que lanzó fue en el 2020 y escribió “BEYLLOWEEN FIN”.

Beyoncé recreó looks que lució Pamela Anderson hace años como un leotardo de cuero negro y guantes con atrevido escote que la actriz llevó en la película Barb Wire en 1996.

También llevó el icónico bikini rojo enterizo que Pamela usó en Baywatch y aparecía corriendo en cámara lenta, y un atuendo que la actriz llevó en los Premios MTV en 1999 con gorro rosa, corsé blanco y leggins brillantes.

En cada uno de los looks la famosa llevó el cabello rubio, largo, con ondas y fleco, así como Pamela Anderson, pero, aunque sorprendió a muchos, a otros les causó indignación.

“Tiene un afán de ser blanca”, “No me queda duda de que quiere ser blanca y de hecho es notable que su color de piel aclaró mucho con el tiempo”, “Beyoncé nosotros te amamos como eres, tú también deberías amarte”, “Se bronceó mucho Pamela 😁😁”, “no sabe qué hacer para cambiar de color”, “Ésta mujer no acepta su raza, que pena”, “será que a sus hijas también les está aclarando la piel”, y “Siempre jugando a ser blanca ya no quiere ser negra”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Desde hace meses han asegurado que la famosa luce más blanca, acusándola de aclarar su piel. Sin embargo, su madre ha salido a defenderla y a desmentir que se haya aclarado la piel, y asegurando que ella se siente orgullosa de su raza.

Además, ella también se ha mostrado feliz y orgullosa de su raza, al igual que sus hijos y es una mujer que inspira a muchas.