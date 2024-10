Beyoncé reaparece en medio de escándalo de P. Diddy, pero su madre se roba la atención por lo joven que luce

Luego del arresto de Sean ‘Diddy’ Combs, muchos famosos se han visto involucrados en el escándalo, y unos de ellos han sido Beyoncé y su esposo Jay Z.

Aunque la famosa no se ha pronunciado al respecto, muchos usuarios en redes la han atacado en cada publicación que hace a través de sus redes, pero ella solo se ha enfocado en seguir con su vida.

Recientemente, la cantante asistió a la gala Glamour Women of the Year para apoyar y celebrar a su madre, Tina Knowles, quien fue nombrada como una de las ‘Mujeres del año’ por la revista Glamour.

Beyoncé posa con look amarillo en medio de escándalo de P. Diddy, pero su madre se roba la atención

Para el evento, Beyoncé optó por lucir un top amarillo pastel de mangas cortas con una falda midi de seda también amarilla y un cinturón grueso.

Su cabello lo llevó suelto, con unas ondas marcadas, y un maquillaje sencillo y perfecto, pero, aunque se veía hermosa, su mamá se robó la atención.

Y es que aseguran que su madre, Tina Knowles, lució mucho más elegante, hermosa y radiante que ella, robándose todas las miradas y halagos.

La madre de la famosa cantante lució elegante llevando un traje de satén de manga larga en tono negro, con hombros al descubierto y un lazo grande en la parte de adelante.

Su cabello lo llevó con ondas marcadas y lució un maquillaje hermoso que realzó aún más su belleza a sus 70 años, con labial rojo.

“Wow su madre se ve mucho mejor”, “que linda es la madre de Beyoncé”, “se ve mejor la madre que la propia Beyoncé, a ella no le queda ese cabello”, “me encantó el look de Tina, que elegancia y clase”, “la hija debería aprender del estilo de su mamá”, “wow esa señora no parece de 70″, “la madre de Beyoncé parece hermana de ella”, “wow que presencia, que elegancia, me encanta”, y “se ve muy joven la mamá de Beyoncé”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Muchos aseguran que la madre de la cantante se ha hecho algunos “arreglitos”, pero sea cierto o no, Tina está triunfando y se ve más hermosa, joven y radiante que nunca, y muchos fans han coincidido con ello.