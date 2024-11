¿Mejor que Samantha? Este es el nuevo personaje que se unirá a ‘And Just Like That 3′

¿Quién es el nuevo personaje que se unirá a ‘And Just Like That 3′? |

La exitosa serie Sex and the City continúa expandiendo su universo con la tercera temporada de And Just Like That, y esta vez se une un rostro conocido que promete añadir más chispa al elenco, tras los cambios argumentales que se auguraron al cierre de la segunda entrega.

PUBLICIDAD

Y es que los fans ya están ansiosos por descubrir cómo evolucionarán las intrigas personales de las protagonistas. Carrie podría terminar definitivamente con Aidan, mientras que Miranda deja atrás su relación con Che para explorar un futuro más estable junto a Steve. Charlotte, por su parte, se muestra decidida a priorizar su carrera ahora que sus hijas atraviesan la adolescencia, entre otros asuntos que tienen a todos expectantes.

'And just like that' regresará en 2025 | HBO

¿Quién es el nuevo personaje que se unirá a ‘And Just Like That 3′?

La nueva incorporación es la talentosa actriz Rosie O’Donnell, quien recientemente confirmó su participación al compartir una fotografía en Instagram sosteniendo el guion del primer episodio.

Aunque se mantienen en secreto los detalles sobre su personaje, se ha revelado que O’Donnell interpretará a Mary, quien se integrará al círculo social de Carrie Bradshaw. Esta adición promete traer frescura y nuevas dinámicas a la historia.

Por otro lado, surgen rumores sobre otros cambios en el elenco, como la salida de Sara Ramírez, intérprete de Che Díaz, supuestamente debido a diferencias creativas y descontento por parte de los espectadores. Asimismo, la ausencia de Karen Pittman como la doctora Nya Wallace plantea incógnitas sobre la dirección que tomarán las tramas secundarias.

A pesar de los desafíos surgidos durante la producción por la huelga de escritores, la llegada de Rosie O’Donnell como parte del elenco de And Just Like That 3 promete añadir nuevos matices y emociones a esta aclamada serie que regresaría a HBO Max en 2025 pese a que ya se reiniciaron las grabaciones.