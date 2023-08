Fans están furiosos por regreso de Samantha a ‘And Just Like That’: ésta es la razón

Samantha Jones El personaje de Kim Cattrall finalmente apareció por unos segundos en And Just Like That (Max)

Después de que Samantha Jones desapareció de la primera temporada de And Just Like That, reboot de Sex and the City, los fanáticos no dejaron de preguntarse qué había pasado con ella. La disputa de Kim Cattrall con Sarah Jessica Parker era sólo una de las muchas razones por las que no había hecho acto de presencia, hasta ahora.

El personaje fue uno de los más aclamados a lo largo de los años y su ausencia en el reboot causó gran descontento entre los fanáticos, después de todo, fue una de las pezas clave en el éxito de la serie original.

Para sorpresa de todos, finalmente Samantha hizo una pequeñísima aparición en la primer temporada pero sólo a través de un mensaje de texto. Sin embargo, en la segunda temporada decidió hacer acto de presencia más allá de la pantalla del móvil...y no ha gustado para nada.

¿Qué pasó con Samantha Jones en And Just Like That?

Samantha reapareció interpretada por Kim Cattrall por supuesto sin embargo, ha sido un cameo “desabrido”, según los fanáticos.

En el final, Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, recibe una llamada de Samantha, quien le dice que su vuelo desde el aeropuerto Heathrow de Londres a Nueva York está retrasado. Carrie estaba organizando una cena en el apartamento del Upper East Side en el que vivió durante “SATC” y que en AJLT finalmente está vendiendo.

Vestida con una gabardina plateada y un vestido rojo, con un bolso Fendi verde y joyas brillantes, Samantha dice: “No podré llegar a tiempo... La última cena. Miranda y Charlotte me lo contaron todo. sobre eso. Iba a sorprenderte”. “Oh, Dios mío, bueno, lo hiciste. Estoy muy sorprendida”, responde Carrie. “Cariño, acabo de salir de Heathrow. Volvía de regreso en el primer vuelo de la mañana”, dice, a lo que Carrie, responde: “Espera un momento, ¿volabas hasta Nueva York para pasar la noche?”.

Samantha continúa: “Bueno, es tu apartamento y tengo que presentar mis respetos” y con acento británico bromea haciendo una sutil referencia a uno de los episodios de SATC: “Gracias por todo. Eres un jodidamente fabuloso, fabuloso apartamento”.

Si bien la noticia de que aparecería en esta temporada exhaltó a los fans, finalmente no fue lo mejor para todos.

“¡Esto fue incómodo, innecesario y, sobre todo, nada creíble!”; “¿Quieren decirme que Samantha, que ha sido amiga de Carrie durante décadas, no asistió al funeral del marido de Carrie pero estaba a punto de tomar un vuelo nocturno solo para cenar en su apartamento antes de mudarse?”; “Suena como si estuviera exagerando su personaje. No parece natural”; “No sé qué fue peor. Este pobre intento de cameo o el final en el que Carrie está dispuesta a esperar cinco años por Aiden. Muy decepcionante”; “Estoy cansada de Kim Catrall, si ella no quiere hacer su papel que la hace famosa PARA SUS FANS entonces ¡no lo hagas! Las otras chicas lo están matando y AJLT es increíble.”

El rechazo de Kim Cattrall a Samantha Jones

Cattrall ha dicho que rechazó el papel de Samantha tres veces pero no sabía que Samantha se convertiría en una leyenda de la televisión por ser una mujer de negocios exitosa y sexualmente abierta con una confianza descarada y un vestuario exquisito.

La actriz también ha expresado su deseo de alejarse del papel. En 2017, rechazó el guión de una tercera película. “Es una gran sabiduría saber cuándo ya es suficiente”, dijo Cattrall a Variety en mayo de 2022. “Tampoco quería comprometer lo que era el programa para mí. El camino a seguir parecía claro”.

En esa entrevista, dijo que nunca le pidieron que fuera parte del reboot y tras negarse, le preguntaron si lo habia visto, a lo que respondió: “Ciertamente escuché sobre eso. Y he llegado a la conclusión de que realmente el mayor cumplido que podría recibir como actor es que me lo pierdan”.