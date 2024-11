“Voy a ser tía” y todas las pruebas que confirmarían la infidelidad de Nodal a Cazzu

“Mi conciencia está limpia. Aquí no hay dos bandos, aquí no hay ninguna ‘pobrecita’, aquí no hay ninguna víctima... Mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante”, así de tajante fue Christian Nodal defendió a Angela Aguilar de su expareja Cazzu, quien aseveró que era mentira que supiera de esa relación, y que si llevaban meses, entonces, quizá fue cuando estuvo embarazada o recién parida.

Las reacciones de Cazzu a la última entrevista que dio Ángela generó mucha controversia, ya que lapidó que la hija de Pepe Aguilar hablara con tanta certeza de sus sentimientos y emociones sin conocerla, además de que repudió que no se tomara en cuenta a su hija, pues “no todos eran adultos”.

También condenó que falta de sororidad, pues para ella fue “muy triste tener que estar enfrentada con otra mujer, de alguna forma, y que todo el tiempo se esté enfrentando, cuando también hay más involucrados en la historia”, un claro señalamiento hacia Nodal.

Hay que recordar que el cantante de “Adiós, amor” en casi tres años se comprometió en matrimonio con Belinda, luego terminó, inició una relación con Cazzu, a los pocos meses se convirtió en padre, se separó de ella, inició una relación con Ángela y se casó con ella al mes de anunciar su idilio.

Las evidencias que confirmarían que Nodal sí le fue infiel a Cazzu con Ángela

Ante la seguridad con la que los esposos afirman que jamás fueron desleales, una usuaria en X, identificada como @lamarlasabrina, se dio la tarea de crear una línea de tiempo de la relación de Nodal, en la que no encajan las declaraciones que ofreció cuando defendió a Ángela en un video en vivo, que presuntamente fue monitoreado por su suegro y su cuñado.

La internauta rememoró varios puntos de la historia que ponen en duda todo: “En junio de 2022, 4 meses después de que Belinda de 32 años y Christian Nodal 23 años terminaran su compromiso. El mundo se sorprendió al confirmarse que Nodal estaba en una relación con Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu”.

Siguió: “El 15 de abril de 2023, en un concierto en Buenos Aires, Cazzu sorprendió al público al revelar su embarazo. (...) Ángela Aguilar reaccionó al embarazo de Cazzu diciendo: “voy a ser tía”, tras declararse fan de su relación (...) En mayo de 2023, Ángela Aguilar participó en el concierto de Christian Nodal en el Foro Sol. Ahí se tomó la foto del triángulo amoroso”.

Además, agregó: “Inti Nodal nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina... En su IG, Christian Nodal compartía cuánto disfrutaba de la naturaleza, de su hija. (...) En enero de 2024, Nodal se reencontró con Ángela Aguilar en Los Ángeles, en su primer viaje sin Cazzu e Inti .El 18, compartió en IG FORAGID@S”.

La internauta realmente escudriñó para respaldar su teoría y publicó: “Entre febrero y marzo de 2024, Cazzu, Nodal e Inti viajaron a Francia. La pareja asistió a la Semana de la Moda. (...) Durante la entrevista para Telemundo, grabada el 8 de mayo de 2024, a Nodal le mostraron un clip sorpresa que le envió Cazzu, felicitándolo cariñosamente por su primer día del padre”.

Luego: “5 días después, el 13 de mayo de 2024 Christian Nodal borró todas las fotografías de Cazzu. El 16 de mayo de 2024, Ángela Aguilar lució un collar propiedad de Nodal (...) El 17 de mayo de 2024, Christian Nodal fue entrevistado por El Gordo de Molina en Miami, (aseveró: ‘Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida, yo espero quedarme con ella —Cazzu — toda mi vida)”.

Finalmente, “el 23 de mayo de 2024 Christian Nodal anunció el fin de su relación con Julieta y tan solo 2 meses después, el 24 de julio de 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio”.