“Parecía fiesta de disfraces”, el detalle que se robó la atención en el bautizo de nieta de Alejandro Fernández

Este fin de semana el hijo de Alejandro Fernández, Alex, realizó el bautizo de su hija menor, Nirvana, y lo hizo en una lujosa fiesta que presumieron en redes.

Fue en el rancho de Los Tres Potrillos donde se llevó a cabo la fiesta y fueron varios los invitados, incluyendo a por supuesto, toda la familia Fernández.

Karla Laveaga, América Fernández, Doña Cuquita, Camila Fernández y Ale Infante Covarrubias, asistieron al lujoso bautizo de la hija menor de Alex Fernández y Alexia Hernández, quien tiene 10 meses.

En las fotos compartidas en redes se ve a la familia posando en el hermoso rancho que cuenta con un paisaje con lago

“Parece fiesta de disfraces”, así fue el lujoso bautizo de la nieta de Alejandro Fernández, pero esto se robó la atención

Sin embargo, algo llamó la atención en el bautizo de la nieta de Alejandro Fernández y fue el look de los invitados y los famosos.

Todos llevaron un código de vestimenta muy representativo de la familia, por eso llevaron looks rancheros con sombreros, botas, y vestidos.

Esto es propio de la familia Fernández, especialmente porque fue en el rancho, pero a muchos en redes, no les pareció y aseguraron que parecía fiesta de disfraces.

“Parece fiesta de disfraces 🤔”, “areces la chilindrina jajajaja..!😂”, “fueron a un bautizo o a un rodeo, porque esos looks”, “se puede ir a una fiesta en un rancho sin lucir tan mal”, “quieren combinar clase y rancho y eso no pega jaja”, “la novia del Alejandro se ve más joven que la hija, pero muy mal vestida”, “no me gustaron esos looks, todos raros”, y “por favor creo que mejor se visten los Aguilar”, fueron algunas de las reacciones en redes.