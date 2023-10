¡Hasta se quedó dormido! Alejandro Fernández lo volvió a hacer y dicen que se presentó “ebrio” en concierto

Alejandro Fernández es uno de los cantantes más famosos y exitosos de México que tiene una extensa carrera de más de 30 años.

A sus 52 años el famoso aún se mantiene vigente y sigue ofreciendo conciertos, donde recibe miles de sus fans que admiran su música y temas como Me dediqué a perderte, Mátalas y Como quien pierde una estrella.

Sin embargo, muchos aseguran que la edad y los “vicios le están pasando factura”, ya que van varias veces que se presenta en “mal estado” en sus conciertos y sus fans lo han notado.

A principios de este año fue captado en mal estado en uno de sus conciertos en los que parecía estar “borracho” y no ofreció un show como los que acostumbra, y hace unos días se molestó con su público y los regañó por no cantar sus temas.

Alejandro Fernández lo volvió a hacer, se presenta en estado inconveniente y hasta dormido se quedó

En un reciente concierto ofrecido en la Arena Ciudad de México, Alejandro Fernández fue captado en un estado inconveniente, donde parece estar “borracho” de nuevo.

El video fue publicado por el programa De Primera Mano, donde el conductor, Lalo Carrillo detalló que una amiga fue al concierto el pasado 3 de octubre y captó las imágenes donde se ve que “el potrillo” no canta bien sus temas, pues parece que no le salen las palabras, y hasta parece quedarse dormido.

“El señor mientras cantaba había momentos en los que dormía. No es correcto y no está bien. El público pues no merece eso y más una empresa, que vean que no está cantando como esperaban pues no está padre”, sentenció el conductor.

Además, destacó que el cantante llegó muy tarde y comenzó el concierto en una hora más avanzada de la que se esperaba, y eso, sumado a su mal desempeño hizo que los asistentes abandonaran el lugar.

“Lo curioso es que se quedaron al show, comienza a cantar, esperaron una hora, conforme comienza a cantar y ven que de plano no hilaba, empezaron a salirse. No eran tres personas, fueron varias butacas vacías”, dijo Carrillo.

El periodista Gustavo Adolfo Infante también arremetió contra el cantante y dijo que no tenía justificación alguna presentarse en ese estado.

“Yo les voy a decir algo, no puedo justificar a Alejandro, porque es injustificable eso, no puedes defender lo indefendible. Pero es un hecho que, así se le pasen las cucharadas, en un palenque da shows completos y los da bien. ¿Es incorrecto? Sí. ¿Tiene una lista de canciones y un show espectacular y que para mi gusto es el mejor cantante de la música regional mexicana? También. Pero no puede salir borrachín a dar concierto”, destacó el periodista.

Por su parte, Carrillo explicó que fue una empresa la que contrató al cantante, y se trataba de un evento privado, por lo que era aún más grave salir en ese estado.

“No estamos hablando de que los boletos están a la venta. Fue una empresa quien lo contrata, lo lleva. Seguramente un evento privado es mucho más caro que un evento abierto al público. ¿Pagas y te llega así? Una hora de show y la gente no lo tomó a bien, porque se empezaron a salir”, explicó.