“Hay más de lo que cuenta”: Este detalle en la entrevista de Cazzu pasó desapercibido y ahora fans lo aplauden

El triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue causando revuelo, y cada nueva declaración enciende aún más la polémica. Esta vez, fue la propia rapera argentina quien rompió el silencio tras meses de mantener un perfil bajo, hablando abiertamente sobre su ruptura con Nodal y su sorpresa al enterarse de la relación entre él y Ángela. Durante una entrevista en el podcast PLP de LuzuTV, Cazzu desmintió haber tenido conocimiento de este romance mientras sucedía, en contraste con lo declarado por Ángela en ABC News Live, donde afirmó que “todas las partes involucradas estaban de acuerdo” con la situación.

Ángela Aguilar, en su entrevista, minimizó la polémica declarando que “todos estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”. Sin embargo, estas palabras fueron recibidas con asombro y molestia por parte de Cazzu, quien aseguró que los hechos no fueron como Ángela los describió.

Cazzu afirmó que, tras su separación con Nodal, su prioridad fue centrarse en el bienestar de su hija Inti y en crear un espacio seguro para ambas, lejos de la atención mediática. “Fue un silencio de reconstrucción (...) Mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, y en ese silencio me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba”, señaló, dejando en claro que su enfoque fue exclusivamente su familia.

Así descubrió Cazzu el romance entre Ángela Aguilar y Nodal (Foto: LUZU TV / Instagram)

Ante el creciente rumor de una infidelidad, Nodal decidió intervenir para defender a su esposa y desmentir las acusaciones, reafirmando que siempre fue respetuoso hacia Cazzu y hacia Ángela. “Yo jamás fui infiel, jamás le haría eso a Julieta, jamás se lo hice. Mi esposa ha sido un mujerón. Siempre me ha respetado a mí, siempre ha respetado a Julieta, siempre ha respetado todos los vínculos. Me ha ayudado incluso a llevar mejor las cosas”, aclaró el cantante y señaló que Ángela nunca fue “la amante”.

El detalle en la entrevista de Cazzu que delataría que hay muchas cosas que no se han contado

Un momento especialmente conmovedor de la entrevista fue la aparición de las amigas de Cazzu, quienes estuvieron presentes y visiblemente emocionadas, llorando mientras escuchaban la historia. Esto generó diversas reacciones en redes sociales, ya que muchos internautas señalaron que la cercanía de sus amigas refleja la profundidad del dolor de Cazzu y cuánto la conocen.

“Hicieron un plan para protegerme”, dijo la argentina, en referencia a las medidas de su círculo cercano para cuidar su bienestar emocional durante esta difícil etapa.

Cazzu detalló cómo su vida y la de su hija cambiaron radicalmente tras la separación. “Le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio porque me parecía lo correcto (...) mi vida cambió de la noche a la mañana y mientras pasaban un montón de cosas: me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de ocho meses en ese momento”, puntualizó, en una declaración que resonó fuertemente entre sus seguidores.

La rapera compartió que sus amigas desempeñaron un papel crucial en su recuperación emocional. “Me refugiaba en mi círculo que desarrollaron planes de la CIA de inteligencia para protegerme de la información, de todo lo que se podía realmente que habían muchas cosas de las que no me podían proteger”, expresó, dejando entrever lo complicada que fue la etapa post-ruptura para ella.

Cazzu La Joaqui ha sido una de las amigas que siempre estuvieron con la cantante (Instagram)

Las amigas de Cazzu las salvaron

Durante los emotivos comentarios de Cazzu sobre su relación pasada, su amiga La Joaqui no pudo contener las lágrimas, mostrando la profundidad de su empatía y admiración. La Joaqui lloraba al ver la fortaleza de Cazzu, quien en ningún momento dejó caer una lágrima pese al dolor que seguramente le provocaba recordar aquellos suceso.

Este momento conmovedor no pasó desapercibido en redes sociales, donde los internautas comentaron: “ok pero la amiga de Cazzu llorando dice que hay muchas cosas que Cazzu no cuenta y que duelen profundamente”. Otro comentario que resonó fue: “Ver a la amiga de Cazzu llorando es entender que ella sabe todo lo que sufrió”. Y entre los mensajes de apoyo, se leía: “Aplausos para esas amigas que saben lo que nos duele en el alma y se quedan con nosotras”.