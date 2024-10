Youtube censuraría al hijo de Kim Kardashian por esta insólita razón y así reaccionó ella

Le duró poco. Solo un mes y medio le duró la cuenta de Youtube al hijo de Kim Kardashian, Saint de 8 años, pues la gran plataforma de streaming lo censuraría por expresarse en contra de la candidata presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris.

“Esta página no está disponible. Lo sentimos. Intenta buscar otra cosa”, es el mensaje que arroja el portal cuando se intenta acceder al canal de Saint. El niño publicó un corto de una caricatura, en la que aparece un hombre pisando excremento, visiblemente enojando cuando revisa su calzado en lugar de la heces, está una foto de Kamala.

Sin embargo, el medio de comunicación The Daily Beast aseveró que no fue Youtube el que cerró el canal, sino su propia madre, quien le permitió abrirlo en septiembre. El martes 29 de octubre, la cuenta parecía haber publicado dos videos despectivos dirigidos a Harris. Las grabaciones de pantalla de los videos muestran que tienen el mismo nombre de usuario que la cuenta de Saint. Para el miércoles, el canal de Saint había sido eliminado.

Cabe señalar que tanto Kim como Kanye West, padre de Saint, tienen visiones distintas sobre quién debe ser el próximo presidente de Estados Unidos, que se definirá la próxima semana, concretamente el 5 de noviembre.

Un contrato que no respetó

En septiembre, cuando la propia empresaria informó que le había abierto una cuenta, afirmó que lo hizo bajo un “contrato” que Saint aceptó respetar. Ella compartió las “cláusulas”, pero todo apunta que falló en una de ella, y quizá la más importante, razón por la que ya no tiene acceso a esta.

Hijo de Kim Kardashian Saint, de 8 años, tuvo su cuenta de Youtube en septiembre tras firmar un acuerdo con su madre Kim Kardashian. (Instagram @KimKardashian)

De acuerdo con el diario Marca, Kim expresó en su momento: “Saint firmó un acuerdo sólido para su canal de YouTube. Más le vale no incumplirlo”. Lo único que debía respetar el niño era: “No se me permite comentar ninguna información personal de la familia”, “No se me permite grabar mientras North está haciendo música”, y “Debo mostrar a mi madre o tutor todos los vídeos antes de publicarlos”.

Y lo más llamativo llega al final. Kim Kardashian trata de ‘protegerse’ de tal manera en modo colofón. “Si no cumplo con estas reglas, mamá podría hacer privada mi página o eliminar mi cuenta”.