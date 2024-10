Kim Kardashian cambia de look al estilo de Karol G y Zendaya y dicen que luce mejor que nunca a sus 44

Kim Kardashian es una de las celebridades más polémicas y también de las más exitosas, pues aunque muchos la critiquen, ha hecho una fortuna con sus empresas y productos.

Sus looks no siempre son aprobados por muchos en redes, de hecho, la critican mucho por sus atuendos como el que recientemente llevó en su cumpleaños, pues fue un vestido extraño nude, que pocas se atreverían a lucir.

La famosa, además, ha pasado por varios tonos de cabello, entre ellos el rubio, platinado, castaño y recientemente se atrevió a probar uno por el que sí le han llovido los halagos.

Kim Kardashian cambia de look al estilo de Karol G y aseguran que luce mejor que nunca

Tras cumplir 44, Kim Kardashian decidió cambiar de look y ahora lleva un tono de cabello rojizo, que aseguran que le ha favorecido mucho.

Este tono rojo ya lo han llevado famosas como Karol G y Zendaya, demostrando que este tono les va perfecto a las morenas y hasta rejuvenece.

Fue para el lanzamiento de su nuevo labial que la integrante del famoso clan llevó este tono y se llevó miles de halagos.

“Presentamos el color de labios mate de seda 🎀 Un lápiz labial crema y brillante que se transforma de una textura única de mantequilla en un acabado mate borroso y natural de seda”, escribió la famosa junto a las fotos en las que muestra el labial y presume su nuevo look.

“Wow al fin algo que le queda bien”, “ese tono si le favorece”, “se ve hermosa con el cabello rojo”, “OMG hasta se ve más joven y hermosa, me encanta”, “amé este look, ese si le queda bien”, “que rojo tan lindo, luce bien con su tono de piel”, “se ve mejor que Karol G y Zendaya”, “a las morenas sí les queda bien el rojizo”, “esto sí le queda bien, no el rubio platinado feo que tenía”, y “amé este tono en ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Con esto Kim comprueba que el cabello rojizo en morenas luce de maravilla, aporta sensualidad y también rejuvenece.