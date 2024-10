¿Lo sabía todo? Video de la madre de Jennifer Lopez rechazando a Diddy se viraliza

¿Lo advirtió en un programa y apenas nos damos cuenta? Tuvo que pasar casi una década para que la reacción de la madre de Jennifer Lopez sobre Sean ‘Diddy’ Combs, cobrara un nuevo y ‘perturbador’ sentido.

PUBLICIDAD

Fue el 16 de septiembre cuando Hollywood se paralizó tras el arresto de Sean Combs, también conocido como ‘Diddy’, esto, luego de que su expareja, Cassandra Ventura, lo acusara de abuso y tráfico sexual, comenzando una investigación que duró meses hasta que el rapero de 54 años finalmente fue capturado en Manhattan.

Desde su detención se dieron a conocer más detalles perturbadores de lo que parecían ser unas de las fiestas más exclusivas en Hollywood, pues al interior de su mansión, hubo menores de edad al interior, sumado a un total de 120 víctimas entre hombres y mujeres, desde los nueve hasta los 37 años.

Como era de esperarse, la lista de famosos que acudieron a sus fiestas quedaron bajo la lupa de las autoridades y el público, buscando quienes pudieron ser víctimas y cómplices, terminando por manchar la reputación de algunas figuras renombradas de la industria como Leonardo DiCaprio, Will Smith, Usher y su exnovia, Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez y Diddy Getty Images (Getty Images)

La escandalosa relación de Jennifer Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs

Si pensabas que los matrimonios de Jennifer Lopez eran escandalosos, entonces te hace falta conocer más sobre la historia de sus exparejas, aunque hay una que se lleva el título de la más polémica y es la que vivió junto a Sean ‘Diddy’ Combs, que si bien, fue fugaz, vivieron una serie de cosas que al día de hoy, siguen acechando a la cantante de ‘Jenny From the Block’.

La relación comenzó en 1999, cuando Puff Daddy y Jennifer Lopez grabaron el video para la canción ‘If You Had My Love’, manteniendo un romance que duró hasta 2001, pero ese lapso de tiempo que estuvieron juntos, surgieron diversos escándalos, desde un presunto video sexual, del que ahora se dice, fue el motivo de su divorcio con Ben Affleck, sumado a su vínculo con un tiroteo en el bar Hot Chocolate Club de Nueva York que los llevó a ser detenidos.

Una vez que la pareja se separó, Jennifer Lopez confesó a ‘Vibe’ la razón de su decisión: “Fue la primera vez que estuve con alguien que no me fue fiel [...] Estuve en una relación con Puff en la que lloraba, me volvía loca y me volvía loca, realmente me dio un vuelco total en la vida. Nunca lo pillé, pero lo supe. Él decía que iba a un club durante un par de horas y luego nunca volvía esa noche” y terminó: “Tenía que pensar, ¿quiero estar en casa con los niños en 10 años preguntándome dónde está alguien a las tres de la mañana?”.

PUBLICIDAD

Video muestra el rechazo de la madre de Jennifer Lopez hacia Diddy

Una década más tarde, la madre de Jennifer Lopez, Guadalupe Rodríguez, dejó en evidencia que la relación de su hija con el rapero no le gustaba, haciendo un gesto de disgusto en plena transmisión de televisión.

Todo comenzó cuando la ‘Diva del Bronx’ acudió a The Wendy Williams Show, y la presentadora le confesó: “Siempre pude verte volviendo con Puffy de alguna manera”, a lo que JLo limitó a echarse a reír y recordar: “Recuerdo que dijiste eso”, mientras la emoción del público era más que evidente, sin embargo, la actriz señaló entre el público a su madre, cuya reacción era totalmente inversa.

Cuando Jennifer Lopez señaló a su madre en la primera fila del público, a lo que Guadalupe Rodríguez respondió con un gesto despectivo con la mano que aludía a que eso ya había finalmente había acabado.

Y es que, la relación de Diddy con su entonces suegra se habría roto, pues es bien sabido que la madre de Jennifer Lopez no lo aceptaba, y el día del tiroteo fue la gota que derramó el vaso, tanto que una entrevista del New York Post con ex detective de la NYPD Derrick Parker reveló el enojo que sintió su madre: “Su madre estaba gritándole a JLo en español y estaba realmente enojada con Jennifer. La escuché decir, ‘Te dije que no te involucraras con él’”.