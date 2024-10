¿Cómplice o víctima? Ex de JLo culpa a Diddy por su divorcio y filtra un ‘oscuro’ secreto de su relación con el rapero

El 16 de septiembre, Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en Manhattan, tras ser denunciado por su expareja, Cassie Ventura, por abuso y tráfico sexual, iniciando una investigación que comenzó desde 2023, donde la policía logró incautar una serie de objetos como juguetes, sexuales, largas camas y aceite para bebé que comprobarían la versión de la actriz.

Tras darse a conocer la serie de ‘horrores’ que se vivían al interior de la mansión del rapero de 54 años, los invitados a sus famosas fiestas blancas terminaron entre la lista de principales sospechosos, entre ellos, Leonardo DiCaprio de quien se dijo, viajó fuera de Estados Unidos tras difundirse la noticia, Paris Hilton, el clan Kardashian, Usher, Will Smith y quien fuera su expareja, Jennifer Lopez.

Fue la ‘Diva del Bronx’ quien, desde abril de este año, ha estado en el ojo del huracán debido a su separación de Ben Affleck, que ya era un secreto a voces; sin embargo, no fue confirmado hasta agosto, cuando la actriz que dio vida a ‘Selena Quintanilla’ dio inicio a los trámites de divorcio, acudiendo por su cuenta a los tribunales de Los Ángeles.

Pero Jennifer Lopez no sale de una polémica por su matrimonio fallido, cuando entra a una nueva, y es que, tras el escándalo de Diddy, la famosa actriz salió “salpicada” y esta vez, fue su exesposo Ojani Noa quien rompió el silencio culpando al rapero de su divorcio con ‘La Diva del Bronx’.

Ojani Noa culpa a Sean ‘Diddy’ Combs por su divorcio con Jennifer Lopez

Tras el escándalo de Sean ‘Diddy’ Combs, Ojani Noa, quien fuera esposo de Jennifer Lopez, que duró alrededor de febrero de 1997 a enero de 1998, rompió el silencio y culpó al rapero de su separación con ‘La Diva del Bronx’.

En una entrevista con ‘Despierta América’ contó que Jennifer Lopez pudo haberlo engañado con ‘Diddy’ y pidió no ser cuestionado por las fiestas del rapero: “Paren de preguntar si fui. Yo no fui a esas fiestas, ellas sí fue a esas fiestas. Que le pregunten a ella”, comenzó diciendo.

Tras este tajante comentario, Ojani Noa dejó entrever que JLo le habría sido infiel con Sean Combs: “Cuando Sony llegó y le pagó los millones que recibió, ahí estaba Puffy, que iba a ser uno de los productores de varios temas del primer álbum ‘On The 6′, ahí empezó el engaño, las mentiras, la separación”.

También reveló cuando pudo darse esta ‘traición’ por parte de su entonces esposa: “Cuando Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Puffy incluido en ese contrato porque Puffy iba a ser uno de los productores de varios temas en el primer disco On The 6. Ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras, la separación. Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante El Conga Room, y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum”.

Mencionó que en ese lapso de separación, fue cuando las mentiras comenzaron a surgir: “Yo en fines de semana que terminaba de trabajar, me iba a Miami o Nueva York para estar con ella. Ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños”.

Ojani Noa exesposo de Jennifer Lopez Getty Images (Getty Images)

Ojani Noa arremete contra Jennifer Lopez por esta razón

Ojani Noa, también expresó que Diddy no solo lo llevó al fracaso de su matrimonio, sino a una serie de problemas legales con Jennifer Lopez, quien lo demandó por querer compartir un video privado, además de un documental que revelaba cómo era su relación con la actriz.

Reveló que sus intenciones no eran las de publicar videos íntimos, sin embargo, las acusaciones de Lopez provocaron una dura batalla legal que le tomó cinco años para comprobar su inocencia: “Me tomó cinco años defendiéndome, aclarando que los videos que yo tenía, que ella sabe claramente que no eran sexuales, eran videos de cuando nosotros fuimos a Cuba, del matrimonio. Me tomó cinco años fajándome en la corte, aclarando mi inocencia”.

“Yo le preguntaría a Jennifer: ‘¿Qué te hice para que me hayas llevado a juicio, me hayas acusado, hayas mentido, hayas creado cosas falsas sobre mí y hayas llamado a varias empresas para que me echen y a diferentes cadenas de televisión para que no me den trabajo?’”.