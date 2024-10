“Cualquiera termina”, la foto que Channing Tatum subió de Zoë Kravitz que dicen que fue la culpable de su ruptura

Tras tres años de relación, Channing Tatum y Zoë Kravitz le habrían puesto fin a su noviazgo, así han revelado fuentes cercanas a la revista People, aunque ni los famosos ni sus representantes se han referido a ello.

Los famosos se habían comprometido y recientemente trabajaron juntos en la película Parpadea dos veces, donde la actriz fue directora, y Channing fue el protagonista.

Justo en las últimas semanas asistieron juntos a alfombras rojas y eventos relacionados a la película y de hecho, el actor compartió una foto de ella donde la alababa por su trabajo, pero muchos dicen ahora que fue la causante de la ruptura.

“Después de eso cualquiera termina”, la foto que Channing Tatum subió de Zoe Kravitz que dicen que fue la culpable de su ruptura

Fue el pasado 3 de septiembre cuando Channing Tatum quiso alabar el trabajo que Zoe Kravitz ha hecho por la película Parpadea dos veces.

“Este pequeño dulce. Ella está tan cansada, hermano. Cada vez que me preguntaba si ella se rompería... Ella solo siguió y siguió y siguiendo. Siempre en la excavación por la verdad. Ella vertió cada pizca de ella en esta película. Estoy muy orgulloso de poner diez dedos de los pies abajo por ella, esta película y todos los que participan en ella. para siempre. Sabiendo lo que se necesitó para hacerlo. Nadie lo sabrá nunca. Gracias por encontrarme y verme. Te tengo para siempre. Tú y yo, espalda con espalda contra todo. Nunca parpadearé. Vámonos”, fue el tierno mensaje de Tatum.

Sin embargo, la imagen que compartió generó polémica, pues en ella está la actriz durmiendo sobre sus piernas, mientras él está sentado sin camisa, mirando hacia la cámara.

Muchos aseguran que esta foto no la favorecía a ella para nada, y sería la causante de la ruptura. “Ella probablemente murió al ver esa publicación de selfie que puso cuando ella dormía”, “después de esa foto cualquiera terminaría”, “tengo cero pruebas pero cero dudas que la foto fue la causante de la ruptura jaja”, “la foto fue la culpable”, “ella seguro enfureció al ver esa foto que él puso de ella durmiendo jaja”, y “ellos no tenían química, no eran mi pareja favorita”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aun se desconoce la razón por la que terminaron, y hasta ahora, ninguno de los dos ha eliminado fotos que tenían juntos en Instagram, por lo que algunos fans esperan que todo sea mentira.