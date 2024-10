¿Provocaron su muerte? Mhoni Vidente alarma tras compartir nuevas visiones sobre Liam Payne

Esta semana lo fans del cantante Liam Payne volverá a escuchar de nuevo su voz, pero en esta oportunidad en un tema inédito, cuyo video que se difundió en las redes sociales y conmocionó mucho a sus seguidores.

PUBLICIDAD

Liam murió tras caer del balcón de la habitación del hotel en el se hospedaba en Buenos Aires, Argentina, el pasado 16 de octubre a sus 31 años. El fallecimiento está siendo investigado para determinar si se trató de un suicidio, homicidio o muerte accidental.

Unos minutos antes del fatídico momento, los empleados del lugar notificaron a las autoridades que el cantante estaba presentando un comportamiento errático y temía por su vida. Tras la muerte, cuando allanaron el cuarto, la policía halló droga y licor. Ahora dos trabajadores están bajo la lupa de los investigadores porque serían ellos traficaron los estupefacientes en cajas de jabón de baño.

Hoy 29 de octubre, el diario británico The Sun publicó que se estrenaría esta semana la canción inédita de Payne que se llama “Do No More”, que hizo en colaboración con el músico Sam Pounds. Él fue quien compartió con los fans un extracto de la rola.

Si embargo, Pounds informó hoy que no será así, pues desea que sea la familia quien decida cuál es el mejor momento para hacerlo: “Hoy he decidido mantener el ‘Do no more’ y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia. Quiero que todos los beneficios se destinen a una organización benéfica de su elección (o como ellos deseen). Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento. Todavía estamos de luto por el fallecimiento de Liam”.

La visión de Mhoni Vidente sobre Liam que impactó a todos

La famosa pitonisa Mhoni Vidente también se pronunció sobre la muerte del exOne Direction, y las declaraciones que dio inquietó a sus seguidores. A través de sus redes sociales, afirmó lo siguiente: “Fue aventado intencionalmente. Él tenía una fobia y era que no soportaba las alturas ni estar en lugares cerrados, por eso, es imposible que el cantante estuviera en el balcón sin antes detenerse”.

Además, agregó: “Veo dos personas, un hombre y una mujer. Ambos involucrados en cuestiones de sustancias y drogas para facilitárselo al ex cantante de One Direction. El hombre lo dejó inconsciente con más de 25 golpes. Él cae al piso totalmente inconsciente, por eso no intentó poner sus manos al caer. El balcón estaba a una altura muy pequeña como para perder la vida”.

PUBLICIDAD

Liam Payne La investigación sobre el deceso del cantante habría arrojado nuevas pistas (Getty, Instagram)

La semana pasado detuvieron la repatriación del cuerpo de Payne para su funeral en Europa, pues Andrés Madrea, encargado de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº14, le informó a su padre que “aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia”, cuyos resultados son necesarios para definir los detalles de la entrega del cuerpo.

El fiscal también le hizo saber que “no tiene conocimiento” hasta la fecha de otros estudios o análisis de laboratorio y “tampoco dio a conocer” algún tipo de informe técnico específico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial correspondiente al caso.