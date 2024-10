“Qué enferma”, recuerdan el día que Taylor Swift pidió que Sean Diddy Combs la acompañara a baile de graduación

El caso de Sean Diddy Combs sigue dando mucho de qué hablar y es que no solo fue arrestado por tráfico sexual, extorsión y transporte para ejercer la prostitución, sino que otros famosos están involucrados.

Nombres como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Bruce Willis, Jay Z, y muchos más han salido a relucir en este caso, asegurando que todos han tenido que ver con el rapero y las cosas que hacía.

“Qué enferma”, recuerdan el día que Taylor Swift pidió que Sean Diddy Combs la acompañara a su baile de graduación

Ahora, ha resurgido un video de Taylor Swift en el que asegura que quería que Sean Diddy Combs la llevara al baile de graduación, lo que ha sorprendido a muchos.

El video pertenece al año 2011, cuando la cantante tenía 21 años y participó en un juego de preguntas en el programa de Rachael Ray.

En la dinámica, la famosa sostenía fotos de diferentes celebridades como JLo, Katy Perry, Justin Timberlake, y Sean Diddy Combs, y le preguntaron quién sería su cita ideal para el baile de graduación.

La famosa dijo que formaría “un grupo de acompañantes, que sería muy divertido” con los famosos antes mencionados, destacando a P. Diddy, quien dijo que “siempre ha sido muy amable” con ella.

Por eso, la cantante dijo que “sería divertido que estuviera en el grupo de graduación”, y luego Rachael aseguró que el rapero “era un caballero”.

Esto ahora ha desatado todo tipo de comentarios en redes, pues unos aseguran que Taylor no tenía idea de lo que hacía Diddy y estaba inocente de todo, mientras que otros la han atacado, asegurando que lo sabía todo y estaba de acuerdo, a pesar de ser muy joven, e incluso dicen que si no sabía nada, igual era una opción extraña, pues él es 20 años mayor que ella.

“Otra víctima de P. Diddy”, “pobre Taylor, no sabía de lo que era capaz ese hombre”, “ay por favor ella no es nada inocente, sabía todo lo que él hacía, por eso eligió a ese grupo de famosos”, “qué enferma Taylor, como que P. Diddy al baile de graduación, ella sabía cosas”, “se ve que ella no tenía idea de quién era él, era muy inocente”, y “no la defiendan, que malos gustos ha tenido siempre”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Hasta el momento la cantante no se ha referido a este video, al igual que los muchos famosos que se han visto involucrados en el caso de P. Diddy, quienes se han dedicado a ignorar todas las críticas y comentarios sobre ello.