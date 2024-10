Sean Diddy Combs fue arrestado el pasado 16 de septiembre por tráfico sexual, extorsión y transporte para ejercer la prostitución.

Aunque el famoso se defiende y asegura que es inocente y que es víctima de racismo, también lo acusan de haber abusado de Justin Bieber cuando era menor de edad.

Y es que el canadiense conoció a Diddy desde que era un adolescente de 15 años y fue él quien lo ayudó en su carrera y le dio gran parte de su fama, y dicen que el rapero se aprovechó de ello.

Existen videos y fotos donde se ve a los dos juntos y según muchos usuarios en redes aseguran que se veía que el rapero lo intimidaba, dominaba y que Justin se sentía incómodo con él.

Así fueron los últimos encuentros de Justin Bieber y P. Diddy: “hubo tensión”

Desde que Diddy fue arrestado, Justin Bieber se ha alejado del público y de las redes, y pocos recuerdan cómo fueron sus últimos encuentros con el rapero.

Entre 2021 y 2023, Sean Diddy Combs y Justin se encontraron varias veces en la calle y se abrazaron, pero los fans dicen que el cantante no se veía cómodo.

Según dicen, Bieber lucía muy tenso, y parece que lo saludó y abrazó por obligación, pero no porque quisiera.

“Eso fue muy tenso”, “Justin no se veía cómodo”, “no me gusta la vibra de Diddy”, “pobre Justin, se veía tan mal y nadie notó nada”, “es que se nota que no está cómodo con Diddy”, “se ve muy tenso con él”, y “pobre Justin, cuánto no habrá pasado con él”, “mira cómo Diddy lo toca y él solo baja la cabeza, ni lo mira”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En el 2023 incluso los dos colaboraron musicalmente en la canción Moments, que estaba incluida en el álbum The Love Album: off the grid de Combs, pero personas cercanas a Bieber dicen que no habría colaborado con Diddy de saber todo lo que hacía.

Algunos sospechan que canciones de Bieber como Yummy, Monster y Lonely, podrían tener letras y referencias de su pasado traumático con Diddy.

Se sabe que los famosos pasaban mucho tiempo juntos en el 2009, y se iban de fiestas, e incluso en una entrevista Bieber quiso hablar sobre ello, pero recibió la mirada intensa de Diddy quien prácticamente lo amenazó en vivo.