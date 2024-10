P. Diddy felicitó a su hija menor en su cumpleaños 2 desde la cárcel con este mensaje y generó indignación

Sean Diddy Combs permanece en la cárcel desde el pasado 16 de septiembre por tráfico sexual, extorsión y transporte para ejercer la prostitución.

Aunque el rapero asegura que es inocente y que es víctima de racismo, existen muchas pruebas en su contra y será enjuiciado en mayo del próximo año.

Muchos lo han criticado y también le han dado la espalda, especialmente porque se han visto involucrados en este delicado caso, pero su familia ha estado ahí y lo ha apoyado en todo momento, llegando a defenderlo incluso.

¿La felicitó desde la cárcel? Las amorosas felicitaciones de P. Diddy a su hija menor en su segundo cumpleaños

Sean Diddy Combs tiene siete hijos, unos más grandes y otros más pequeños y la menor, Love Sean Combs, acaba de cumplir dos años, por lo que el rapero la felicitó desde la cárcel.

“¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños baby Love! ¡¡Feliz cumpleaños a ti!! ❤️ 🫶🏽 Feliz cumpleaños @loveseancombs papá te ama 🎂🎉🎈”, fue el mensaje que compartió Diddy, o que al menos se compartió desde su cuenta de Instagram.

Además, dejó ver algunas imágenes de su hija, y de él con ella, dejando ver lo mucho que la ama y lo especial que es para él.

Sin embargo, estas felicitaciones han indignado en redes, pues aseguran que él hizo daño a muchos niños incluso de la edad de su hija.

“Cuantos niños de la edad de su niña fueron raptados , ultrajados y desaparecidos 😮😢”, “Que dios me perdone pero los hijos de el no nos importan el hizo mucho daño a niños inocentes”, “Que miedo tener un padre así 😢”, “Ya es parte de su castigo.. no ver crecer a tus hijos y que tarde o temprano sabrá quien fue su papá”, “A su hija imagino que si la protegía de cuan demonio. 😈”, “Si a él no le importó ni tuvo piedad con los niños que abusó y secuestró, a mi tampoco me importan los de èl !!”, y “Que le desee a su hija que JAMÁS se encuentre con un hombre como el”, fueron algunas de las reacciones en redes.