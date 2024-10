¿Cachetada a JLo? La condición que Ben Affleck pone para salir con otra mujer y revelaría la razón del divorcio

Hace meses que Jennifer López y Ben Affleck le pusieron fin a su relación y se encuentran en el proceso de divorcio, tras dos años de matrimonio.

Siempre se han especulado las razones por las que terminaron, pero ellos se han limitado a hablar de ello y aunque JLo reveló cómo se sentía tras terminar y dio algunos detalles no dijo nunca por qué no siguieron su matrimonio.

Sin embargo, parece que el actor está listo para empezar a salir con otras personas y no se rinde en el tema del amor, a diferencia de Jennifer, quien aseguró que estaba mejor soltera.

¿Por eso se separó de JLo? La condición que Ben pone para salir con otra mujer y tener una nueva relación

Una fuente dijo al Daily Mail que Ben Affleck quiere salir con otras personas y abrir su corazón con la persona adecuada.

“Ben no ha renunciado a las relaciones y parece que finalmente está decidido a mirar hacia adelante y empezar a ver a otras personas. No va a saltar a algo serio hasta que el divorcio sea oficial, pero eso no significa que no vaya a salir con nadie”, destacó la fuente.

Pero, parece que el actor tiene una condición muy importante, y es que no pondrá en riesgo su sobriedad.

“Solo quiere estar con alguien que esté sobrio o recuperado. Los pasados dos años han sido demasiado difíciles para Ben y ahora que empieza a sanar, una cosa la tiene clara: su recuperación viene primero que nada. No va a poner su sobriedad en peligro”, dijo la fuente.

Muchos han tomado esto como una gran indirecta de Ben o hasta una “cachetada” para JLo, pues se preguntan si la razón por la que terminaron fue porque ella puso en riesgo su sobriedad.

Y esto fue algo que se dijo cuando terminaron, pues al parecer el hecho que JLo lanzara su marca Delola, de cocteles a base de licores, afectó mucho a Ben, quien ha luchado con problemas de alcohol desde hace años.

Affleck la tachó de “egoísta e insensible” por lanzar esta marca sabiendo sus problemas, pero ella defendió su producto, y siguió adelante, y aunque en ese entonces no se dijo si era cierto o no, parece que esta condición de Ben Affleck lo confirmaría.