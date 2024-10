“La humilló”, el “desaire” que Ben Affleck le hizo a JLo en su reencuentro en evento de sus hijos

Jennifer López y Ben Affleck se reencontraron después de varias semanas de haber ido a almorzar juntos en un evento de sus hijos.

PUBLICIDAD

Los famosos, quienes se encuentran en pleno proceso de divorcio tuvieron que asistir a un evento de sus hijos, quienes van a la misma escuela, pero no tuvieron la mejor experiencia.

Y es que el actor tuvo un desaire con su ex que no pasó desapercibido y ha sorprendido a los fans.

El “desaire” que Ben Affleck le hizo a JLo en evento de sus hijos

Aunque Jennifer López y Ben Affleck asistieron a la misma escuela de sus hijo s, parece que no hubo un encuentro muy amoroso, pues el actor estuvo todo el tiempo con su ex, Jennifer Garner.

Muchos fans vieron este gesto como un desaire del actor con su ex, pues su actitud fue muy diferente al día que fueron a comer con sus hijos, donde estaba completamente centrado en JLo y hasta dicen que no le podía quitar las manos de encima.

En esta ocasión, Affleck llegó y se fue con Jennifer Garner, con quien se mostraba sonriente y feliz y su hijo Fin, y JLo por su parte llegó y se fue con su hija Emme y algunos amigos.

“JLo siempre de extra”, “pobre JLo, no sabe cómo llamar la atención de Ben y él ni pendiente”, “que feo desaire de Ben, prefirió estar con Garner que con JLo”, “ella siempre tan equis para Ben”, “Jlo siempre luciendo tan extra”, “con eso que hizo la humilló, pobre Ben”, “se ve que ella no le importa”, “Ben siempre se ve más cómodo y feliz con Garner que con JLo”, “que encuentro tan incómodo, pobre Jennifer”, y “lo siento pero ahí JLo sobra”, fueron algunas de las reacciones en redes.

PUBLICIDAD

Ben y Garner llevaban looks cómodos y casuales con jeans, camiseta, abrigo y tenis, mientras que la cantante lucía muy elegante con un jumpsuit gris, tacones y el cabello suelto y con ondas, dejando ver su gran estilo como siempre.

JLo habló de su ruptura con Ben Affleck y él se molestó

Hace unas semanas Jennifer López habló de su rompimiento con Ben, lo que parece que molestó al actor.

La famosa reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter, lo difícil que ha sido este momento en su vida y cómo se siente.

“Fue como si todo mi maldito mundo explotara. Creo que lo que me gusta de la vida es que no hay un punto de llegada. Solo queda seguir mejorando y creciendo si quieres. Es o crecer o morir, y yo no quiero hacer la parte de morir. Y sí, hay momentos en los que pensé que lo había entendido, y entonces la vida dice: ‘Vamos a enviarte otra cosa a ver si caes. Vamos a ver si realmente aprendiste esa lección.’ Y no lo había hecho”, dijo JLo.

Pero, una fuente cercana reveló al Daily Mail, que Ben Affleck no estaría muy contento luego que ella hablara de su ruptura y de cómo la está pasando, además que no fue informado.

“Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones”, dijo la fuente, destacando que el actor preferiría que su ex no lo hiciera y no los expusiera.