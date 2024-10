Vidente sorprende con el futuro de William Levy y Elizabeth: esto fue lo que dijo

Toda una vorágine levantó el actor William Levy al dar su versión de la separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien estuvo casado por 20 años. Esto ocurrió seis meses después de que ella anunció la ruptura “esta definitiva” del padre de sus dos hijos.

Tras las declaraciones que ella ofreció a la revista ¡Hola! comenzaron muchos rumores sobre la conducta del cubano, de quien se dijo que, presuntamente, había metido a una mujer a su casa y su hija al aparecer lo había descubierto, que abusó de estupefacientes y humilló a Gutiérrez. Incluso, se divulgó un video en el que ella llamó a la policía de Miami para verificar la presencia de la chica en su hogar.

Ahora, en una entrevista al programa “El gordo y la flaca”, Levy expresó: “Yo nunca expondría a mi hija. ¿Tú te imagina que mi hija suba y me encuentre con una mujer allí en el acto’. Eso sería una imagen que a mi hija nunca se le iría de la cabeza y nunca pondría a mi hija en esa situación. Hay que ser más inteligente, a eso no se le puede aplaudir, hay que ser sinceros. (...) Aquí todo el mundo sufre.”

También acotó: “Se han dicho muchas cosas que son inciertas, que son mentiras, han difamado de muchas forma, que yo a Elizabeth la encarcelé, ¿qué es esto? Estoy haciendo acciones (legales) poco a poco. Son acusaciones muy graves, que yo golpeo a mis hijos. Hay un punto en el que tú no puedes decir estas cosas. Puede decir lo que tú quieras. El hecho que yo no esté diciendo nada no significa que yo no esté haciendo. Ya más adelante la gente va a saber. Nos vemos en la corte.

Elizabeth respondió y vidente reveló el futuro que les augura

Como era de esperarse, la modelo de 45 años respondió a las declaraciones de su ex y en el programa Despierta América expresó: “Es un tema que nos afecta a todos, nunca he dicho que solo me afecta a mí. Li primordial son mis hijos y, obviamente, como para cualquier padre ellos son lo más importante en esta situación, por eso no voy a hablar para nada”.

Y aseveró: “No voy a seguir esto de lleva y trae, porque no va a beneficiar a nadie. Lo que yo tenga que decir lo voy a llamar a él y decirle directamente a él, a arreglar nuestras cosas adentro de nuestra casa. Nunca he hablado mal de William en lo que yo pueda controlar, porque es el padre de mis hijos y siempre lo voy a respetar”.

En el mismo espacio televisivo, la vidente Bis, la medium, le leyó las cartas del tarot a Elizabeth y el futuro que le auguró sorprendió a todos: “Ellos regresan, pero puedo decirlo alto: ella es la que más ha sufrido en esta ruptura, que no es la primera, pero es la que más ha tenido en cuenta la pérdida de este hombre, porque ella lo ama”.

La pitonisa también la defendió y pidió sororidad: “Es una mujer muy inteligente, aunque crean que no. Señores, si es el que le gusta, por qué si duramos tan poco en la vida, por qué. Es la forma de ella de amar y cada persona ama diferente”.