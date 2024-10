William Levy cuenta todo sobre su separación de Elizabeth, pero indigna y le llueve el hate por este motivo

De nuevo, la actriz Elizabeth Gutiérrez se convirtió en tendencia durante el fin de semana, luego de que exteriorizó otra vez sus sentimientos. Aunque no dijo para quién era el mensaje, todos asumieron para quien fue la clara indirecta. La estrella de novelas usó sus redes sociales para expresarse, a propósito de que se anunció que hoy martes 22 de octubre su expareja, el actor William Levy, contará su versión de la separación de su relación.

“Te amé, con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, cada segundo y por cada rincón. Luego borré mi pasado para que no te molestara, desalojé mi corazón para que tuvieras más espacio. Te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó”, escribió Gutiérrez, quien parece aún se está recuperando de la cuarta separación de Levy.

En abril de este año, Elizabeth le contó a la revista ¡Hola! lo que había pasado, según ella. La pareja estuvo unida por 20 años, entre vaivenes, y tuvieron dos hijos: Christopher (19) y Kailey (15). Ella manifestó que todo llegó a su fin y esta vez sí era para definitivo.

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. Lo que queremos en este momento creo que es diferente”, expresó meses atrás.

“Los hombres también merecen recibir”: William Levy

La tarde de hoy, en el programa de farándula, “El gordo y la flaca”, se transmitirá la verdad de William, tras seis meses de silencio y mucha especulación sobre su conducta. Al cubano se le vinculado amorosamente con varias actrices con quienes ha compartido proyectos, y se especuló que esta fue una de las razones por las que Elizabeth no soportó más. También se rumoró que él le habría transmitido una enfermedad de transmisión sexual y que hasta ella perdió a un bebé.

En los extractos que compartió el espacio televisivo, Levy expresó: “Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, difamaciones completamente de derecha a izquierda, sin tomar en cuenta que están tus hijos de por medio”. Además, aseguró que no solo ella piensa que hubo fallas por parte de él, Levy sostuvo: “(Hay) Cosas que a mí me faltan, que me han faltado todo estos años”.

También trató de ponerle límites: “Puedes decir lo que tú quieras, pero hay momentos en los que tienes que parar. (...) Estaba en todo mi derecho. No estábamos juntos hacía ya cuatro meses. Una mujer no solamente puede sentarse y recibir del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, ¿sabes’, y no cosas materiales, sino amor, o sea, respeto, admiración”.

Estas últimas palabras fueron cruciales para el “hate” lloviera en las redes y esto fue lo que le escribieron: ”Que pase el desgraciado”, “Los hombres cuerneros so los que más respeto exigen ¡Qué hipocresía!”, “La imagen de galán ya se perdió. Tienes una sillita al lado de Piqué”, " Princeso, ella te dio toda su vida, mijo”, “Sigue actuando, mejor, y cállate porque la riegas”, “Pide respeto, pero él nunca respetó a su mujer y sobre todo a la madre de sus hijos”, “Los que menos respeto dan, son los que más lo exigen. El descaro total” y “El más rastrero y pega cuernos, ruede, mijo”.