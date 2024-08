Elizabeth Gutiérrez volvería con William Levy y estas son las pruebas, pero él lo niega

El actor cubano William Levy está enfocado haciendo su nueva película y una serie en España, pero ahora está de vacaciones en Grecia junto a su hijo mayor Christopher, con quien la pasado bien, al punto de que por primera vez en 20 años, se afeitó la barba para complacer a su primogénito, y le llovieron halagos en su cuenta en Instagram.

En tanto, por su parte, la actriz Elizabeth Gutiérrez está también disfrutando del verano en compañía de su hija Kailey. Así lo compartió a través de sus redes sociales este lunes 5 de agosto, cuando publicó una de la mejor de sus dos hijos y un bebé, que se presume sea un familiar, así como una foto panorámica del mar a la que el agregó la ubicación: “La Jolla Cove, California. Estados Unidos”.

Hace uno días surgieron los rumores de una posible reconciliación entre la expareja de actores, luego de que ella emitió un comunicado hace un par de semanas atrás para aclarar unos malos entendidos que se generaron luego de que se divulgó un video de la policía cuando ella y su hija fueron a la casa de William para sacara a una mujer desconocida.

En la misiva aseveró: “Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos... En su momento se dijeron y se tergiversaron”, así comenzó su comunicado, para luego afirmar que Levy jamás le la puesto una mano encima. También aclaró: “Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él”, aseveró la actriz, por lo que pensaron que volvería con el cubano como en las últimas cinco veces anteriores.

¿Elizabeth y William juntos otra vez?

Los conductores del programa “Chimes no like”, que tiene su plataforma en Youtube, Javier Ceriani y Elisa Beristain aseveraron que la pareja había vuelto y que tenían videos de Gutiérrez en Grecia, compartiendo con el padre de sus dos hijos.

Fue el mismo William quien publicó un video. Hizo un paneo de toda la costa de Santorini, en Grecia, y en el fondo y escondida detrás de otras personas, se apreció una mujer muy parecida a Elizabeth. Tenía el cabello largo marrón oscuro, era delgada, con grandes lentes oscuros, así como un sombrero playero.

En otro, clip, pero esta vez desde un restaurante, se ve a la misma mujer tapándose la cara con una servilleta de la mesa, por lo que muchos piensan que hubo reconciliación. Pero, el mismo Levy, a las pocas horas, se expresó al respecto: “Me va la gente de aquí y allá. (...) No nada de eso que están subiendo, para nada. Estoy muy feliz y en paz desde hace varios meses y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias”.