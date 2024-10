¿Para que no hablara? Aseguran que Sean ‘Diddy’ Combs habría envenenado a este actor dejándole un gran daño

El caso de Sean Diddy Combs cada vez se agrava más, y es que ahora no solo lo acusan de tráfico sexual, extorsión y transporte para ejercer la prostitución, sino también de asesinato.

Y es que en las últimas horas lo han acusado de supuestamente haber envenenado a un famoso actor y haberlo afectado gravemente.

Aseguran que Sean Diddy Combs habría envenenado a este actor y le dejó un gran daño

Jamie Foxx estuvo hospitalizado el año pasado y muy grave, casi al borde la muerte, pero se recuperó y ahora grabó un programa para Netflix, donde habló más sobre lo que le pasó que lleva por nombre “One more chance: an evening with Jamie Foxx”.

“Tuve la oportunidad de contar mi versión de la historia. Cuando la gente me pregunta si esto es un ‘show’ de comedia de ‘stand up’, digo que no, es una explicación artística de algo que salió terriblemente mal”, dijo Foxx.

Pero, sorprendió a todos que algunas personas que estuvieron durante las filmaciones del proyecto aseguraron que el actor acusó a Diddy de lo que le pasó.

El productor, camarógrafo y director Arthur Choke no Joke Alston, aseguró que Jamie Foxx dijo en el escenario que “‘Diddy’ fue el responsable de lo que le pasó, y él es el que llamó al FBI sobre Combs. No creo que estuviera bromeando. Sé cuándo alguien está preparando un chiste y también cuando habla en serio”, destacó.

Y es que según Arthur, Diddy y Foxx eran muy unidos, pero algo pasó entre ellos pues desde hace tiempo se alejaron.

Además, el guardaespaldas de celebridades, Big Homie .CC, dijo en entrevista con ‘Cam Cap News’ hace unos días “sé que [Combs] envenenó a Jamie Foxx, y él lo denunció al FBI por eso”.

Esto lo dijo en base a lo que escuchó que el actor dijo en las grabaciones para su show de comedia.

El sitio web Media Take Out reportó que supuestamente Jamie Foxx narró “a miles de personas que ‘Diddy’ lo drogó y que por eso sufrió un derrame cerebral debilitante hace apenas un año”.

El actor Dennis L. A. White también dijo a Page Six que el actor habló sobre Diddy y lo acusó de haberle causado el derrame, y hasta hizo “varios chistes sobre aceite para bebés”.

Tendremos que esperar un mes, pues al parecer el show de comedia de Foxx llegará a Netlix en noviembre, aunque se desconoce la fecha.