“Me dan asco”, el video de P. Diddy junto a Ashton Kutcher invitando a actriz infantil a sus fiestas que indigna

El caso de Sean Diddy Combs sigue dando de qué hablar y causando polémica, luego que fuera arrestado el pasado 16 de septiembre por tráfico sexual, extorsión y transporte para ejercer la prostitución.

El rapero ha asegurado que es inocente y que es víctima de racismo, pero existen muchas pruebas en su contra, entre ellos videos, y será enjuiciado en mayo del próximo año.

Con este caso han surgido nombres de otros famosos que se han visto involucrados como Beyoncé, Jay Z, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton y muchos más.

“Me dan asco”, el video de Sean Diddy Combs junto a Ashton Kutcher invitando a actriz infantil a sus fiestas que desata indignación

Y cada vez siguen saliendo más videos que dejan en evidencia a Sean Diddy Combs, como uno del pasado en el que se lo ve invitando a una actriz infantil a sus famosas fiestas blancas.

Estas fiestas supuestamente eran muy turbias y peligrosas y según dicen, ocurría de todo lo inimaginable, y muchos famosos eran parte de ellas, así lo evidencian fotos donde se les ve en estas fiestas.

Ahora, ha resurgido un video en el que el rapero invitaba Daveigh Chase, una actriz infantil a una de sus fiestas y estaba al lado de Ashton Kutcher.

Esto ocurrió en el backstage de los MTV Movie Awards 2003, donde se ve que el rapero hace la invitación y la pequeña niña de 13 años le dice que sí, y de inmediato él comienza a reírse de forma que muchos dicen que es muy perturbador, mientras que luego posaba al lado de la pequeña y de Ashton.

“Ashton siempre está ahí... 😬”, “Su risa es tan aterradora😱”, “Y ese es Ashton Kutcher justo detrás de él riéndose”, “estos hombres me dan asco”, “Diddy tenía en mente cosas muy perturbadoras, mira su reacción” ,” Este video me enoja. Me dan asco estas celebridades”, “¡Mira a Ashton emocionándose como Diddy, están enfermos”, y “estos hombres deberían ir a la cárcel, quién sabe cuánto daño habrán hecho”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En estas fiestas del rapero asistían mujeres semidesnudas, así se ha podido comprobar en algunas fotos que circulan en redes, también se dice que muchos eran drogados, abusados sexualmente, y muchas cosas más perturbadoras que han dejado a todos en shock.