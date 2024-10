¿No le gustó? Blake Lively sorprendió a Ryan Reynolds en su cumpleaños, pero la reacción de él no fue la mejor

Ryan Reynolds estuvo de cumpleaños el pasado miércoles 23 de octubre y su esposa, la también actriz Blake Lively, lo sorprendió.

La pareja tiene más de 10 años juntos y han formado una hermosa familia con sus 4 hijos, demostrando que son una de las parejas más ejemplares y sólidas del mundo del espectáculo.

Recientemente se les ha visto juntos en diferentes salidas en público, luego que ella fuera “cancelada” y recibiera críticas tras su película Romper el círculo.

¿No le gustó? Blake Lively sorprendió a Ryan Reynolds en su cumpleaños pero su expresión no fue la mejor

Para festejar el cumpleaños de Ryan Reynolds, Blake Lively tuvo un lindo gesto y lo llevó a ver la obra de teatro “& Juliet” en Broadway.

En algunas fotos compartidas por el medio Just Jared se ve a la pareja tomándose fotos con el elenco de la obra, pero un gesto del actor hizo pensar a los fans que el actor no quedó muy feliz con su esposa.

Y es que aunque en unas fotos se ven sonriendo y posando, en otras se ve al actor serio y con una expresión de “pocos amigos”, por lo que dicen que no quedó contento con el regalo de su esposa.

“Parece que a él no le gustó mucho”, “él trata de disimular que está feliz pero en la segunda foto es evidente que no”, “él hizo su mayor esfuerzo, pero se nota que no está feliz”, “pobre Ryan, parece obligado”, “él no se ve feliz en absoluto”, “no puedo creer como ella siempre quiere acaparar la atención”, “se supone que es un regalo para él y ella está metida en todo”, y “esta mujer es insufrible, y la expresión de él lo fue todo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a Blake y a la pareja en general, pues también la han criticado por sus looks, su cabello, y más, pero ellos demuestran que están unidos, son felices y están más enamorados que nunca tras tener a su cuarto hijo.