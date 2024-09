“¿Dónde quedó el glamour?”, el look sencillo de Blake Lively con jeans sucios que no le perdonan en redes

Blake Lively no ha estado viviendo su mejor momento tras toda la polémica que la ha rodeado luego del estreno de su película Romper el círculo.

Sin embargo, la famosa se ha mantenido alejada de las redes y del público y se ha refugiado en sus amigos y familia, especialmente en su esposo, Ryan Reynolds.

En las últimas semanas la actriz se ha mostrado dando paseos en Nueva York con su esposo, pero sus looks no han sido los mejores, especialmente el último, y la han criticado por ello.

“Que cambie de estilista”, el look sencillo y casual de Blake Lively por el que la critican

Ryan Reynolds y Blake Lively fueron captados este lunes caminando por Nueva York tomados de la mano y se veían fuertes y enamorados, mostrando un “frente unido”.

Sin embargo, la famosa fue criticada por su look, y es que llevó unos jeans anchos que hasta lucían sucios y complementó su atuendo con un suéter marrón con una flor rosa y unas botas marrón.

Su cabello lo llevó recogido en una cola alta y llevó unos lentes muy chic, pero los fans no le perdonaron este look descuidado y sencillo.

“Sr. y Sra. Cringe”, “que terrible ese look, súper descuidada”, “y dónde están sus looks elegantes y de flores, que horror esto”, “ok ahora hasta lleva jeans sucios”, “pero que cambie de estilista, que la aconsejen mejor”, “pero Blake y tu glamour y tus looks, qué pasó aquí”, “esta mujer ya no se quiere ni vestir”, “no solo eso está horrible, sino que está hasta sucio”, y “alguien que le diga cómo vestirse”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que la han criticado por sus looks, pues hace unos días en uno de sus paseos con su esposo llevó unos jeans anchos y negros deslavados y complementó con una camiseta y botas negras, y su cabello lo lució liso, pero aseguran que se ve descuidado, a pesar de tener una línea de cuidados para el cabello.

Famosas como Jennifer López también se han unido a esta moda descuidado luciendo jeans sucios, y aunque no ha gustado mucho en redes, es un look cómodo.