¡Ni minimalista ni delicada! Así es la rústica casa de Blake Lively y Ryan Reynolds que presumen en redes

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más sólidas y exitosas del mundo del espectáculo que tienen 12 años de casados y cuatro hermosos hijos.

PUBLICIDAD

La pareja ha formado una hermosa familia y aunque ambos son exitosos y tienen una gran fortuna, tienen una casa muy particular y nada lujosa.

A través de las redes ha sido la actriz y protagonista de Gossip Girl quien ha mostrado parte de su hogar en las redes posando en algunos lugares y sorprendiendo a todos.

¡Ni minimalista ni delicada! Así es la rústica casa de Blake Lively y Ryan Reynolds

La casa de Blake Lively y Ryan Reynolds no es nada minimalista ni delicada, al contrario, tiene un estilo rústico.

A través de redes se puede ver que tiene techos altos con vigas de madera, pisos y paredes de madera, así como de ladrillos y una decoración en tonos grises y beige.

También cuenta con un enorme mueble y alfombra en tono gris, así como varias alfombras tejidas y coloridas, y lámparas grandes, en forma de flores.

Por otro lado, cuenta con una hermosa habitación muy iluminada, y también tiene un cuarto de baño con bañera de mármol jaspeado y en la casa se pueden apreciar cuadros pequeños y grandes con hermosas pinturas.

PUBLICIDAD

“Wow amo su casa”, “que linda casa, no es nada parecida a la de muchos famosos”, “eso demuestra que son humildes y tienen un gran gusto”, “que belleza y que sencillos, me encanta”, “amo lo rústico que es, es espectacular”, “muy original su casa, nada parecido a otros famosos”, “wow tienen buen gusto hasta para las casas”, y “la mejor casa de famosos que he visto”, son algunos de los comentarios en redes.

Sin duda, no se parece tanto a las mansiones de famosos como Kim Kardashian o Kylie Jenner, pero encanta con ese estilo particular y original.

Se desconoce dónde se encuentra ubicada esta vivienda, pues no es la única que tienen, los famosos cuentan con diferentes propiedades en Nueva York, algunos son más lujosos y cuentan con piscina.

También tienen una casa espaciosa en Pound Ridge, un pueblo ubicado en el condado de Westchester de Nueva York, donde cuentan con enormes campos, y es hermosa, pues tla famosa también ha posado desde allí y lo ha compartido en sus redes.