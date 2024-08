En medio de la polémica, Blake Lively reaparece y Ryan Reynolds le muestra así su apoyo

Blake Lively ha estado envuelta en una polémica tras estrenar la película Romper el círculo, que ha resultado un éxito, por su coprotagonista Justin Baldoni.

Y es que mucho se ha dicho sobre ellos, desde que no se llevaban bien, hasta que la famosa estaría intentando desprestigiarlo porque no estuvo de acuerdo con muchas cosas en la película.

Además, fue evidente que no se llevan bien al no promocionar la película juntos, y no dirigirse ni la palabra ni las miradas.

A ella también la han criticado por promocionar la película que habla sobre violencia de género como una película romántica, enfocándose en sus looks floreados y también lanzando sus productos de cuidado para el cabello.

E incluso, han salido a la luz algunas entrevistas del pasado en las que queda mal parada y la acusan de ser “grosera”, por lo que sin duda no está viviendo su mejor momento y se ha convertido en una de las actrices más “odiadas” del momento.

En medio de la polémica con Justin Baldoni, Blake Lively reaparece y Ryan Reynolds le muestra su apoyo así

Ante toda la polémica, Blake Lively se ha alejado de las redes sociales y “desapareció” de todos lados, pues de hecho no había sido captada en público, tras semanas de presumir diferentes looks en la alfombra roja.

Sin embargo, recientemente fue captada en la mansión de Taylor Swift en Rhode Island el pasado fin de semana, donde la famosa celebró su cumpleaños y por supuesto su mejor amiga no podía faltar.

La famosa asistió con su esposo, Ryan Reynolds, y fue captada luciendo un bikini naranja, y justo su esposo le mostró su apoyo y amor.

Y es que el actor la besó con mucho amor y pasión, dejándole saber que está para ella y que la apoya en este momento tan difícil de su carrera.

Además, la famosa lucía muy sonriente y tranquila, dejando ver que está bien o al menos está tratando de superar este momento de su vida de la mejor forma.

La pareja tiene 12 años de casados y han tenido cuatro hijos y piensan seguir agrandando la familia y dejan claro que están dispuestos a enfrentarlo todo juntos y salir adelante.