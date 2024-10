“Qué ojazos”, hermana de Nodal muestra a su hijo de más de un año en adorable video y encanta con su belleza

Inti no es la única bebé de la familia Nodal, y es que la hermana del cantante, Amely, también tuvo a su hijo el año pasado.

La joven dio a luz antes que Cazzu y tuvo a su bebé en julio del 2023, y ahora, a más de un año de edad, Amely deja ver lo hermoso y grande que está su hijo.

A través de las redes, la hermana del cantante presume a su bebé, y un reciente video llenó a todos de ternura y ha encantado.

“Es un muñeco”, Amely Nodal muestra a su hijo de más de un año y encanta con su belleza y sus ojos

A través de TikTok, Amely Nodal compartió un lindo video junto a su hijo en su auto donde lo tiene sentado en sus piernas y comienzan a bailar.

El pequeño lleva una camisa de rayas blanca y negra y tiene el cabello un poco largo, rubio y con unos rizos hermosos, y lo que más llamó la atención fueron sus hermosos ojos azules.

El pequeño Amel heredó la belleza de su mamá, quien también tiene ojos claros y tiene cabello rubio, y muchos lo han llenado de halagos, asegurando que no se parece en nada a su tío Nodal.

“Amely es preciosa y Amel es idéntico a ti😍”, “que bello ese niño, es un muñeco”, “que bueno que no se parece al tío”, “qué ojazos el de ese bebé, me encanta”, “salió a su mamá, no al tío, menos mal”, “ese niño es hermoso, un modelito”, “wow no solo es hermoso, también adorable, mira cómo le sigue el ritmo a la mamá”, “es una cosita hermosa”, “que bebé tan lindo, parece de mentira”, y “heredó la belleza de la mamá”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En julio de este año, la joven celebró el cumpleaños de su hijo en Disney y dejó ver algunas fotos en redes, además que lo bautizó en septiembre, y en la ceremonia estuvieron sus padres y su hermano Nodal, pero no su cuñada Ángela.