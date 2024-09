Amely Nodal, la hermana de Christian Nodal, sigue dando mucho de qué hablar y no solo por su polémica con su cuñada, Ángela Aguilar, a quien parece que no aprueba del todo, sino por su físico.

Desde hace un tiempo la hermana del cantante ha causado polémica con su físico, pues aseguran que ha cambiado mucho y que se ha pasado con los rellenos en los labios.

Sus últimas fotos en redes sorprendieron por lo grandes que lucían sus labios, llegando a compararla con famosas como las Kardashian, pero ella siguió compartiendo selfies sin prestar atención al qué dirán.

Ahora, reapareció en redes luciendo hermosa y muy natural, y se llevó los halagos por este detalle.

“¿Se quitó rellenos de los labios?”, hermana de Nodal reaparece y aseguran que luce diferente y más “natural”

Amely Nodal, la hermana de Nodal compartió una foto en redes que encantó a miles luciendo un hermoso vestido negro ajustado con vuelo de seda blanco en el escote, dejando sus hombros al descubierto.

En la imagen su belleza como siempre se robó las miradas, pero algo más llamó la atención y fueron sus labios que lució en un tono marrón claro.

Y es que aseguran que se le ven menos rellenos y así luce mejor y mucho más natural, pareciéndose más a como se veía antes de su supuesto cambio en el rostro.

“Wow que mujer tan linda, así se ve mejor”, “que natural se ve, parece que se quitó relleno de los labios, se ve mucho mejor”, “wow sus labios se le ven menos hinchados, que bien luce”, “¿como que se quitó relleno de los labios?, se le ven menos, así sí se ve bien y natural”, “la hermana de Nodal es hermosa, Inti se parece a ella”, “que bien se ve así, me encanta”, y “muy linda con sus labios naturales”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Su cabello lo llevó semi recogido y liso y complementó con una bolsa elegante y moderna en tono crema y joyas plateadas, derrochando elegancia.

Aseguran que la hermana de Nodal “no soporta” a Ángela Aguilar

La hermana del cantante además, ha desatado polémica en redes por mostrar apoyo a Cazzu y no a Ángela, a quien ni siquiera sigue en Instagram, a diferencia de su excuñada.

Y es que una fuente aseguró que la hermana del cantante “no soporta” a Ángela Aguilar, ni está de acuerdo con esa relación y cómo comenzó y por eso no habría asistido a la boda.

“Ella no soporta a Ángela Aguilar porque es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada, no tiene los pies en la tierra, cree que el mundo no la merece”, dijo la fuente a la revista TV Notas.