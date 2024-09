¿Cachetada a Ángela Aguilar? El gesto de hermana de Nodal con Cazzu que dejó ver que la prefiere a ella

Nodal y Cazzu celebraron el primer cumpleaños de su hija Inti hace unos días, dejando la polémica de lado y poniendo en primer lugar a su pequeña.

A través de redes, la cantante argentina compartió fotos y videos de lo que fue la extravagante fiesta de su pequeña, que tuvo tonos pasteles, inflables, globos, y hasta una rueda de la fortuna.

Fue la argentina la única en compartir fotos y videos del cumpleaños y en uno de los videos se veía a Nodal cargando a su hija y ella a su lado cantándole el cumpleaños, pero la famosa lo cortó y no dejó que él saliera.

Aunque esto causó polémica en redes, pues muchos aseguran que Cazzu hizo mal cortando a Nodal, dejándolo como “mal padre”, pero otros indican que está en su derecho de no permitir que salga en su cuenta, especialmente luego de su romance con Ángela.

Ante esto, Cazzu ha recibido críticas y apoyo, pero especialmente apoyo, incluso de la propia familia de Nodal, específicamente de su excuñada, Amely, la hermana del cantante.

Y es que la hermana del cantante siempre se ha mostrado en favor de la argentina y no de Ángela, de hecho, ni fue a su reciente boda, no invitó a su cuñada al bautizo de su hijo y además, ni siquiera sigue a Ángela en Instagram, pero a Cazzu sí.

Ahora, Amely le dio una cachetada a Ángela Aguilar al mostrar su amor y apoyo a la argentina, dejando claro que ella es su favorita.

Cazzu y Nodal La hermana de Nodal tuvo un gesto con su excuñada (@cazzu/Instagram)

En las fotos que compartió Cazzu sobre el cumpleaños de Inti, y donde escribió “No existe oscuridad que resista tu luz ☀️ Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma 💖”, Amely reaccionó.

La hermana de Nodal escribió “Nuestro solecito te amo inti!☀️🥰” , dejando claro que sigue a Cazzu, que la apoya y que está de su lado, pues con Ángela jamás ha tenido ese gesto.

Una fuente dijo a TV Notas hace unas semanas que Amely “no soporta a Ángela”, por cómo se dio su romance con Nodal y su forma de ser.

“ Ella no soporta a Ángela Aguilar porque es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada, no tiene los pies en la tierra, cree que el mundo no la merece”, d ijo la fuente.

Y además destacó que a incluso le preocupaba que Ángela aleje a Nodal de su hija Inti. “Decidió no asistir a la boda por lo mismo. No le pareció la forma como se dio la relación. No le agradó que Ángela fuera ‘fan de su relación’ y tres doritos después, ya estuviera casada con su hermano”.

