¿Prefiere a Cazzu? la razón por la que hermana de Nodal “no soporta” a Ángela Aguilar y no fue a la boda

Ha salido a la luz la razón por la que la hermana de Nodal no fue a la boda

Hace casi un mes, el pasado 24 de julio, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelo México.

La pareja tuvo una boda íntima e inesperada, que contó con 45 invitados aproximadamente entre familiares y amigos.

Sin embargo, hubo una gran ausente en el importante enlace matrimonial y fue la hermana de Nodal.

Y es que, aunque sus padres Jaime González y Cristy Nodal sí estuvieron, y hasta existen fotos todos juntos, con los recién casados y los Aguilar, Amely no estuvo por ningún lado.

Revelan la supuesta razón por la que hermana de Nodal no fue a su boda con Ángela Aguilar

Ahora, casi un mes después, una amiga cercana a la familia de Nodal reveló a la revista TV Notas la razón por la que Amely no asistió a la boda.

Y es que la joven no tendría una buena relación con Ángela y tampoco estuvo de acuerdo con la relación como se dio, ni mucho menos con la boda, por lo que decidió no asistir.

“Ella no soporta a Ángela Aguilar porque es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada, no tiene los pies en la tierra, cree que el mundo no la merece”, dijo la fuente.

Y destacó que a Amely le preocupa que Ángela aleje a Nodal de su hija Inti. “Decidió no asistir a la boda por lo mismo. No le pareció la forma como se dio la relación. No le agradó que Ángela fuera ‘fan de su relación’ y tres doritos después, ya estuviera casada con su hermano”.

“Ángela acostumbra a pasar mucho tiempo con su familia y se lleva a su marido con ella. La niña necesita el afecto de su padre, más que una pensión alimenticia. Ángela es caprichosa y Nodal hace todo lo que pide. Lo trae comiendo de su mano”, dijo la fuente.

Y eso es algo que se ha notado en las redes, pues Nodal ha estado pasando las últimas semanas con los Aguilar, festejando el cumpleaños de Pepe y Leonardo Aguilar, y no ha visto a su hija desde hace meses.

Sin embargo, antes de la boda, se sabe que Amely estuvo con sus padres en Madrid y convivió con Ángela, pues ambas compartieron video en un espectáculo de flamenco, pero ahora se sabe que la hermana no quiere a su nueva cuñada ni está de acuerdo con la relación.