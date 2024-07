“Le faltó el respeto”, el “desplante” de Nodal a Ángela Aguilar en plena boda que salió a la luz e indignó

El pasado miércoles 24 de julio Ángela Aguilar y Nodal se casaron en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelo México en una ceremonia íntima.

A la sorpresiva boda solo acudieron pocos invitados, aseguran que fueron 45 entre amigos y familiares y entre ellos estuvieron Marc Anthony quien fue testigo y su esposa Nadia Ferreira.

Este jueves tanto Nodal como Pepe Aguilar compartieron imágenes románticas que muestran parte de lo que fue ese día tan especial para ellos y se ven muy felices y enamorados.

Aunque ellos se han mostrado seguros de su amor, muchos los han criticado, pues les parece muy repentino y precipitado, especialmente porque hace unos meses aún tenía una relación con Cazzu.

Y otra razón por la que han criticado al cantante mexicano es por un gesto y una foto que circula en redes, que han considerado inapropiada.

El “desplante” de Nodal a Angela Aguilar en plena boda que salió a la luz

Solo grandes amigos estuvieron en la boda de Nodal y Ángela Aguilar y una de ellas fue la mejor amiga de la cantante, Monica Corgan.

Corgan es modelo y ha sido testigo del amor entre la pareja, de hecho, hasta se fueron de viaje juntos a Roma, y ella fue quien publicó la foto con la misma vista de Nodal que hizo sospechar de su relación con Ángela.

La joven compartió fotos de su look y de la boda de los cantantes, en una hasta posó con ellos, quienes hacían un corazón con sus manos, pero otra foto genetó polémica.

Y es que en una aparece solo con Nodal, con unos tragos en la mano, y la expresión de él ha generado críticas y han asegurado que fue un desplante total para su ahora esposa en plena boda.

Nodal y Ángela Aguilar El cantante ha desatado polémica por esta foto con la mejor amiga de su ahora esposa (@monicac0rgan/Instagram)

Los usuarios en redes han asegurado que esta foto dice mucho, y deja ver que ella es “fan de su relación”, pues posan como si hubiera algo entre ellos, por lo que dicen que le faltó el respeto a Ángela con esta imagen.

“Monica: es la fan #1 de su relacion, se le nota a km”, “empezaron mal, ya Nodal anda faltándole el respeto a su esposa”, “Esos dos ya se comieron, no tengo pruebas pero tampoco dudas. 🔥”, “(Foto 3) Monica: fan de su relación 🔥🔥😂”, “Angela cuidado con esta chica sin braciere y en una foto de no muy buen gusto el día de tu boda cuidado”, “AHORA QUE SE PREPARE LA VENENITO PARA LA TERCERA EN DISCORDIA!😂”, “A esta si no se la comió ya sí hay miradas y tarde o temprano pasará”, “Yo creo que está es la próxima víctima”, y “pegadita a nodal en la foto, que falta de respeto para Ángela”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta ahora la amiga de Ángela no se ha pronunciado, pero sí tomó la decisión de limitar los comentarios en las imágenes.