“Tan corriente”, el look deportivo de esposa de Ricardo Montaner en su cumpleaños 60 que le valió las críticas

Ricardo Montaner tiene 35 años de casado con Marlene Salomé, y a través de sus redes dejan ver lo enamorados que están y la feliz pareja que son.

No solo han formado una hermosa familia con sus hijos Evaluna, Mau y Ricky, también con sus nietos Apolo, Índigo y Amaranto, sino que dejan ver que a pesar de estar tantos años juntos su amor es el mismo que cuando comenzaron.

Recientemente, Marlene estuvo de cumpleaños, y por supuesto, sus hijos, yerno, nueras, y nietos se reunieron para celebrarla.

Ricardo Montaner felicita a su esposa en su cumpleaños, pero ella se lleva las críticas por su look deportivo

Además, de pasar el día festejándola y haciéndola sentir especial, Ricardo Montaner le dedicó un hermoso mensaje de cumpleaños a su esposa en Instagram.

“Cuando estás casado con la cumpleañera… sales hermoso en todas las fotos… Ella es infinita”, fue el amoroso mensaje del cantante junto a unas fotos con su esposa donde se veía detrás una piscina.

Sin embargo, algunos criticaron a la productora por su look de cumpleaños, pues aseguran que se veía muy “corriente” y poco elegante al llevar un look deportivo.

Marlene lució un pantalón deportivo en tono verde, con rayas blancas, y una camiseta blanca, además que agregó algunos collares y su cabello lo lució suelto y al natural como siempre.

“Pero ni para su cumpleaños se arregla ni se viste bien”, “tan corriente siempre”, “esta mujer nunca va bien vestida”, “ya tiene 60 y se cree como de 20, ese look no le va”, “pero que corriente se ve, ni se arregló”, “ojalá se hubiera puesto un vestido lindo, una falda, un pantalón de vestir, pero un pantalón deportivo por favor”, “con razón los hijos y toda la familia se visten tan horribles, le aprendieron a la mamá”, y “no me gustó su look para su cumpleaños”, fueron algunas de las reacciones.

No es la primera vez que atacan a la esposa del cantante por su estilo y sus looks, de hecho, a veces la comparan con los atuendos de Camilo y Evaluna, que tampoco gustan, pero ella se muestra muy segura y cómoda y Ricardo Montaner siempre alaba su belleza y deja saber que no le hace caso a las críticas.