“Se le pegó el mal gusto de Camilo”, el look de esposa de Ricardo Montaner que no fue del agrado de los fans

Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Salomé, son una de las parejas más famosas y exitosas del mundo del espectáculo que tienen una familia exitosa y unida.

En la familia Montaner todos son muy exitosos, desde Camilo y Evaluna, Mau y Ricky y hasta su nuera, Stefi Roitman, quien es actriz y modelo.

Sin embargo, son una familia muy polémica, que constantemente recibe críticas por todo, desde su actitud hasta sus looks.

Recientemente, Marlene y Ricardo compartieron fotos juntos para festejar su aniversario, y un look de la esposa y madre de Evaluna desató las críticas.

“Se le pegó el mal gusto de Camilo”, el look de la esposa de Ricardo Montaner que no fue del agrado de los fans

Ricardo Montaner compartió algunas fotos con su esposa Marlene para festejar sus 35 años juntos, pero una de ellas llamó la atención por su look.

“Los que se aman se dan los besos de uno en uno, si hay espías, de cien en cien, si no los mira más que el cielo…Felices próximos 35 años juntos, amada mía”, escribió el cantante junto a unas fotos posando con su esposa en un yate.

Pero, en otra, aparece Marlene sola posando con un look muy arriesgado al estilo de su yerno, Camilo, con short negro y ancho en tono negro, camisa blanca que lució por fuera, botas rockeras negras y medias en el mismo tono, luciendo el cabello suelto y al natural.

Ricardo Montaner La esposa del cantante fue criticada por este look al estilo de Camilo (@montaner/Instagram)

“Pero qué clase de look es ese”, “wow cuando pensé que no se podía vestir peor”, “se le pegó el mal gusto de Camilo que horror”, “señora está muy vieja para andar llevando esos looks tan ridículos”, “no Marlene, estás sucumbiendo al estilo horrible de Camilo y Evaluna”, y “prefiero su estilo simple y feo que este look tan espantoso, se ve ridícula”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que atacan a la esposa del famoso cantante por sus looks, ya en otras oportunidades la han destruido por ello.

Además, ella compartió una foto junto a Ricardo en la que también le llovieron las críticas por su look “total black” con unos zapatos extraños