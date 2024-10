¡El look de la venganza! Así de sexy reapareció Elizabeth Gutiérrez tras declaraciones de William Levy

La reciente entrevista de William Levy donde habló por primera vez sobre su separación de Elizabeth Gutiérrez y las críticas recibidas generó diversas reacciones, entre ellas la de su expareja, quien con mucha elegancia, dejó clara su postura al respecto con una actualización en su perfil.

La actriz, a pesar de haber mantenido silencio sobre la entrevista en El Gordo y la Flaca, compartió fotos donde lució espectacular, haciendo caso omiso a las declaraciones del cubano y demostrando que su mejor victoria es el amor propio.

Elizabeth Gutiérrez | (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

El look de Elizabeth Gutiérrez del que todos hablan

Sin revelar más detalles sobre la ocasión, Elizabeth Gutiérrez posó luciendo un mini vestido cut out negro, medias semitransparentes, tacones a juego y un elegante abrigo oscuro. Junto a las cautivadoras fotos, derrochó mucha confianza en sí misma, por lo que los internautas creen que se trató de una respuesta silenciosa.

“Eres bella. Ámate tú y olvídate de quien no te quiere”; “Definitivamente tú encontraste la fuente de la juventud”; “Ella es un mujerón”; “Sigue luciendo tan espectacular que verte da miedo”; “Con cara de empoderada”; fueron parte de los comentarios en la actualización.

Las declaraciones de William Levy durante la entrevista han sido notables. En ellas mencionó que “se han dicho muchas mentiras, me han difamado de esto y lo otro. Y la verdad es que ha sido un momento un poquito difícil, no solamente para mí, sino para mis hijos. Cuando hay una separación, una separación es de dos, no de una sola persona. Y la separación es por medio de tus niños, tus hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth”, dijo.

“Si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Estamos separados, no estábamos juntos hace ya cuatro meses. Entonces, yo tenía todo el derecho de hacer si lo que yo quería. En segunda, yo nunca expondría a mi hija de una forma donde mi hija pueda subir y me vea de verdad con una mujer ahí en el acto”, — expresó sobre la polémica visita de la policía a su mansión.

La foto de Elizabeth Gutiérrez con su espectacular look de la venganza tras las declaraciones de William Levy ha captado la atención de sus seguidores y medios de comunicación, recordándoles a todos las apariciones de otras poderosas mujeres como Lady Di y Shakira, con imponentes vestidos negros, al separarse.