“Es una mujer antes de tiempo”, el look de hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy de 14 años que indignó

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen dos hermosos hijos que brillan con sus talentos, él en el béisbol y ella como actriz.

Aunque la menor aún no ha debutado como actriz, pronto lo hará en una serie española junto a su padre y se está preparando para ello.

A través de redes la adolescente de 14 años deja ver parte de su vida, mostrando momentos vividos con sus padres y con su novio, con quien hasta se ha ido de viaje.

“Es una mujer antes de tiempo”, el look de hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy de 14 años que desató indignación

Kailey Levy también presume diferentes looks a través de sus redes, y deja ver que tiene un gran estilo, e incluso llegan a confundirla con du madre, Elizabeth, pues se parecen mucho.

Recientemente, la joven presumió un look que a muchos les causó indignación, pues les parece muy atrevido e inapropiado para una adolescente de 14 años.

La hija de los actores lució un atuendo en l a playa de minifalda de mezclilla con un top de tiras finas, y encaje en tono blanco que dejaba su abdomen al descubierto.

Su cabello lo llevó suelto y con ligeras ondas y complementó con una bolsa, pero muchos aseguraron que debería vestirse más apropiadamente y recatada.

“Acá parece más grande! Sos muy linda pero no hay que acelerar las cosas”, “es una mujer antes de tiempo, por favor padres no dejen que se vista así”, “Disfruta de tu niñez. No quieras crecer tan rápido”, “que hermosa está, pero ese look no me parece apropiado para ella”, “apenas tiene 14 y se viste como la madre”, “es muy joven para llevar ese tipo de looks”, “ya la dejan andar con el novio de viaje, vestirse como adulta, por favor préstenle mas atención a esa nena”, y “espero que sus papás le pongan límites, pronto les vendrá con una barriga”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta ahora, Elizabeth y William siempre se han mostrado felices y orgullosos de sus hijos y los apoyan en todo, por lo que seguramente apoyan todo lo que hagan, incluso el estilo de la adolescente, al que seguro no le ven nada de malo.