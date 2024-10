“Se ve mejor que Karol”, hermana de Karol G presume nuevo look y la comparan con la cantante

La hermana de la cantante encantó con su nuevo look

Karol G se ha convertido en una de las cantantes más famosas y exitosas de Colombia que ha traspasado fronteras con su música y actualmente vive su mejor momento.

Pero, no está sola, y es que la colombiana tiene el completo apoyo de su familia, sus padres Martha Navarro y Guillermo Giraldo, además de sus hermanas.

La famosa es muy unida a sus dos hermanas Verónica y Jessica Giraldo, con quienes también trabaja y asisten a sus conciertos e incluso a veces van de gira con ella.

A través de redes no solo demuestran lo unidas que son, sino su belleza, que encanta a los fans de la cantante, pues sus hermanas, al igual que Karol son hermosas.

“Se ve mejor que Karol”, hermana de Karol G presume nuevo look y se roba los halagos

Recientemente la hermana de Karol G, Verónica Giraldo, presumió en redes su nuevo look y dejó a todos impactados con lo bien que luce.

La joven, quien además tiene una hija, la única sobrina de Karol G, dejó ver que se cortó el cabello, lo llevó en capas y se hizo unos reflejos dorados en el cabello, que le quitaron años de encima y la hicieron lucir espectacular.

Verónica presumió este look llevando una falda midi animal print, con abertura en la pierna, un top y maxi botas beige y escribió “La noche de anoche.. 🔥 Ahhh y me hice cambio de lookkkk sii yo se quede muy Mamacita 🤭🤪🩶”.

“Una Barbie”, “se ve mejor que Karol G, ella es más hermosa”, “Amo como te vez de hermosa con ese outfit y nuevo look🫠”, “amé tu look, sí que estás mamacita”, “wow que bella, te quitaste mil años de encima”, “ni parece que tuviste una hija, que cuerpazo”, “me encantó el look y el cuerpazo, espectacular”, “Karol G no sacó la belleza de las hermanas”, y “esta es una hermosa Barbie”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Verónica comparte mucho de su vida en sus redes y además de tener una hija y pareja, tiene una empresa de maquillaje muy exitosa, y también lucha contra una enfermedad autoinmune.

La joven padece artritis reactiva, una enfermedad autoinmune que hace que sus manos se inflamen mucho y puede ser extremadamente doloroso.

Sin embargo, ha salido adelante y tiene la mejor actitud en la vida, además de ser muy unida a toda su familia y asistir constantemente a muchos conciertos de Karol G, expresándole su apoyo y admiración.